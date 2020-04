Ultimativni CUV?

V Nemčiji se je pred kratkim pojavil unikatni 'off-road' porsche 911, ki je nastal v delavnicah podjetja H&R, in to po naročilu znanega nemškega poslovneža (Kai Burkhard), lastnika podjetja Burkhard Industries in solastnika marketinške agencije MKTG.

Kai Burkhard ni človek, ki bi se zadovoljil z 'mainstream' (prevladujoči trend) rešitvami njegovih želja, čeprav je ob iskanju primerne 'off-road' igrače za preživljanje prostega časa v neokrnjeni naravi najprej pomislil na legendarni 'Humvee' (H1), vendar ga ogromni Američan ni prepričal, predvsem zaradi tega, ker je svetovno znani moderni severnoameriški 'SUV dinozaver' pač preokoren in prepočasen. Tako se je rodila ideja o ultra-uporabnem porscheju 911, ki pa ima tudi tradicijo, ker so v Zuffenhausenu v preteklosti (1983 & 1985) že ustvarili nekaj kredibilnih tekmovalnih predstavnikov (911 carrera 3.2 4×4 "Paris-Dakar" (tip 953) in Porsche 959 "Paris-Dakar" (tip 961)) današnjih modnih CUV (Coupe Utility Vehicle) vozil, ki pa s pravimi kupeji seveda nimajo nobene zveze, ker gre v večini primerov (BMW X6 in ostale podobne kupe groteske …) samo za 'visoko nasajene' 5-vratne kombilimuzine.

Nemci so za osnovo tega terensko orientiranega projekta uporabili primerek odlično ohranjenega porscheja 911 (tip carrera 3.2) iz leta 1986, ki ga je Burkhard kupil na Japonskem. Sledila je več mesecev trajajoča predelava vozila, ki je prinesla veliko novih sestavnih karoserijskih delov iz ogljikovih vlaken, čeprav se Nemci ob tem niso popolnoma odrekli jeklu. Najbolj so opazni razširjeni in povečani (premer) karoserijski blatniki, ker so pod njih stlačili terensko orientirane pnevmatike znamke Hankook (tip DynaPro Mud Terrain) v dimenzijah 215/85 R16 v povezavi s črno obarvanim setom kultnih platišč znamke Fuchs. Spregledati pa ne moremo niti robustnega strešnega prtljažnika in prednjega vitla, ki lahko iz vode, peska ali blata potegne do 3,5 tone. Manj sprememb je doživela notranjost potniške kabine, čeprav se je porsche 911 3.2 carrera (pogonska moč: 149 kW / 200 hp / 203 KM, masa serijskega vozila: 1250 kg) ob tem spremenil iz štirisedežnika (2+2) v dvosedežnik, ker so vanjo namestili solidno odmerjeno zaščitno kletko, nov je tudi par športnih sedežev znamke Recaro.

Več sprememb (vgradnja povsem drugačnega, po višini nastavljivega podvozja znamke H&R, zapore diferenciala na zadnji osi in ročnega 5-stopenjskega menjalnika s krajše odmerjenimi prestavnimi razmerji (tip 915)) je skritih pod pločevino, čeprav ob tem ne omenjajo vgradnje 4x4 pogona, ker takšen terenski porsche posnema filozofijo lahkega terensko prehodnega vojaškega volkswagna (tip 82 'Kübelwagen') iz druge svetovne vojne, ki se je dobro znašel na stranpoteh brez v današnjih časih obligatornega 4x4 pogona.