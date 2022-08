Z boljšo prodajo se lahko pohvali samo nekaj znamk

Včeraj je nemški Zvezni urad za motorna vozila (KBA) objavil poročilo o prodaji novih avtomobilov v Nemčiji v letošnjem juliju. Ob primerjavi z lanskim julijem so nemški trgovci v letošnjem juliju Nemcem in Nemkam dobavili 12,9 odstotka manj novih avtomobilov.

V letošnjem juliju so nemški trgovci Nemcem in Nemkam prodali točno 205.911 novih avtomobilov. Ob tem velja omeniti, da so večino novih vozil (65,1 %, -12,8 % ob primerjavi z lanskim julijem) v letošnjem juliju kupila nemška podjetja, medtem ko je bil obisk fizičnih oseb v prodajnih salonih občutno manjši (34,8 %, -13,1 %). Med domačimi (nemškimi) znamkami imajo razloge za slavje edino pri znamki Porsche (5 odstotni dvig prodaje ob primerjavi z lanskim julijem), zelo slabo pa trenutno kaže znamki Smart (-85,0 %). Med domačimi poraženci pa najdemo tudi znamke Ford (-29,5 %), Mercedes-Benz (-23,0 %) in Volkswagen (-19,8 %). S slabšo letošnjo prodajo novih avtomobilov se lahko 'pohvalijo' tudi pri znamkah BMW (-15,4 %), Opel (-12,1 %) in Audi (-7,3 %).

Z občutno višjo prodajo novih avtomobilov v letošnjem juliju se lahko pohvalijo samo nemški uvozniki tujih fabrikatov. V tem pogledu so bili v letošnjem juliju najbolj uspešni pri znamki Tesla, kjer jim je uspel že skoraj neverjetni 142,1 odstotni dvig prodaje (ob primerjavi z lanskim julijem …). Z julijsko prodajo novih vozil v Nemčiji so lahko zelo zadovoljni še pri nekaterih avtomobilskih znamkah (Land Rover (+62,2 %), DS (+43,8 %), Alfa Romeo (+26,5 %) in Dacia (+23,5 %)), precej manj so lahko z izplenom v letošnjem juliju zadovoljni pri nekaterih azijskih znamkah (Mazda (-61,4 %), Honda (-44,8 %) in Mitsubishi (-44,8 %)) ter pri znamki Renault (-43,1 %). V letošnjem juliju se je največ nemških kupcev (27,4 %, -3 % ob primerjavi z lanskim julijem) novih avtomobilov odločilo za nakup SUV modela, medtem ko popularnost klasičnih kombilimuzin iz 'golfovega razreda' (evropski C segment, spodnji srednji razred) še naprej upada (- 20,7 %), ker si je takšne avtomobile v letošnjem juliju omislilo samo 16,4 odstotka kupcev.

Na tretjem mestu po popularnosti med kupci so resnično kompaktni avtomobili iz evropskega B segmenta. V letošnjem juliju se je za nakup takšnega avtomobila odločilo 12,4 odstotka (-25,8 % ob primerjavi z lanskim julijem) izmed vseh nemških kupcev. Podobno število kupcev (11,7 %, -3,9 %) se je odločilo za nakup novega terenskega vozila. S povečanim povpraševanjem pa se soočajo prodajalci večjih enoprostorcev (3,0 % / +40,0 %), luksuznih vozil (1,1 % / +6,2 %) in 'Utility' (dostavna vozila …) avtomobilov (4,6 % / +6,1 %). Vozila iz preostalih segmentov (manjši enoprostorci in potniški dostavniki (0,6 % / -57,1 %), majhni avtomobili iz A segmenta (5,0 % / -31,4 %), avtomobili iz srednjega razreda (8,7 % / -24,6 %), športni avtomobili (1,1 % / -21,1 %), počitniška vozila (3,2 % / -21,0 %) in vozila iz višjega srednjega razreda (2,7 % / -17,0 %) pa letos v Nemčiji niso več tako popularna kot v istem lanskem obdobju.

Nemci so razkrili tudi podatke glede prodaje na podlagi pogonske filozofije. Največ kupcev novih avtomobilov (74.094 vozil, 36 %) se je odločilo za nakup bencinsko gnanega avtomobila, čeprav so jih prodali občutno manj (-20,5 %) kot v lanskem juliju. Nekaj manj kupcev novih avtomobilov (59.962 vozil, 29,1 % (-14,1 %)) so v letošnjem juliju pritegnila hibridna vozila, med njimi je tudi 23.712 prodanih priključnih hibridov (11,5 % / -21,4 %). V letošnjem juliju so Nemcem in Nemkam dostavili tudi 41.386 novih dizelsko gnanih avtomobilov (20,1 %, -11,3 % ob primerjavi z lanskim julijem), raste pa delež (+43,7 %) novih plinsko gnanih avtomobilov (1.401 vozil). Istočasno so Nemci ugotovili, da je v letošnjem juliju prišlo do rahlega izboljšanja (-3,1 % ob primerjavi z lanskim julijem) glede ustvarjenih CO2 emisij. Trenutno nemško povprečje znaša 119,0 g/km na avtomobil.