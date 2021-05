Združitev dveh svetov

Suzuki Misano concept by IED Torino

Iz Japonske prihaja novica o novem prototipnem avtomobilu znamke Suzuki, ki se bo v kratkem (15. maja 2021) predstavil obiskovalcem nacionalnega avtomobilskega muzeja v Torinu. Posebnost te nove študije je njen dvojni karakter, ker na morebitnega opazovalca deluje kot s karoserijo obdan motocikel.

Za nastanek novega prototipnega ter striktno električno gnanega roadsterja, ki trenutno ni v voznem stanju, je zaslužno predvsem trenutno sodelovanje med Japonci in Italijani na področju avtomobilskega oblikovanja, ki ima pri nekaterih japonskih avtomobilskih znamkah že zelo dolgo tradicijo. Tokrat je za oblikovanje tega športnega avtomobila poskrbela 24. članska ekipa študentov torinskega evropskega oblikovalskega inštituta IED (Istituto Europeo di design IED), ki so v tem avtomobilu želeli združiti vse vrednote znamke Suzuki, znanega specialista na področju izdelave majhnih in kompaktnih avtomobilov ter seveda motociklov.

Posledično smo dobili resnično kompakten (dolžina avtomobila znaša približno 4 metre) športni avtomobil, ki je v interesu prave športnosti lahek, nizek (višina avtomobila znaša približno 1 meter) ter prav nič družinski, ker lahko sprejme samo dva potnika, vendar ne v običajni sedežni konfiguraciji, ker potnika tokrat sedita eden za drugim, podobno kot na motociklu, medtem ko je sopotnikova stran potniške kabine zaprta, ker so tam nameščeni sklopi električnih akumulatorjev. Posledično avtomobil na desni strani ne potrebuje bočnih vrat. Dokaj neobičajna pa je tudi odsotnost volanskega obroča, ker so namesto tega raje vgradili krmilo v stilu klasičnih motociklov. Manjka pa tudi klasično vetrobransko steklo, ker zanj enostavno ni potrebe.

Avtomobil z modelno oznako Misano, ki slavi eno izmed znanih italijanskih dirkališč, je trenutno samo nevozna maketa v merilu 1:1, posledično pri znamki Suzuki ob njegovi prvi predstavitvi javnosti niso razkrili nobenih podatkov glede pogona, niti načrtov glede njegove morebitne serijske proizvodnje, čeprav številni oboževalci vozil znamke Suzuki že dolgo čakajo na vrnitev legendarnega 'kapučina' (suzuki cappuccino / 1991-1996).