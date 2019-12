'Zimska oprema' za električne avtomobile

Sodeč po aktualnih 'naporih' avtomobilskega marketinga in politike pri prepričevanju ljudi glede nakupov električnih avtomobilov bo naša prihodnost na področju avtomobilizma električna, čeprav nas bo ob tem ob zimskih vožnjah morda tudi pošteno zeblo …

Po mojem prepričanju bi morali proizvajalci električnih vozil ob reklamiranju njihovih električnih avtomobilov kupcem jasno povedati, pod kakšnimi pogoji in okoliščinami so prišli do včasih že neverjetnih številk (po navadi so izražene v kilometrih) glede avtonomije električnih vozil s samo enim polnjenjem akumulatorjev. Težava leži v tem, da proizvajalci lahko kupcem plasirajo takšne pravljice, ker ni nikjer zakonsko predpisanega odloka, ki bi jih prisil v bolj natančno definiranje povprečne porabe pogonskih goriv ali energije. Takšna politika 'divjega zahoda', kjer je ob prodaji najpomembnejše zavajanje kupcev, pa je razvidna predvsem v reklamah za velika SUV vozila, kjer nam proizvajalci uradno delijo pravljice o tem, da bo zavaljena 'zelena' hibridna 2,5-tonska 'SUV krava' ob premagovanju stotih kilometrov v povprečju popila samo približno dva litra fosilnega goriva.

Podobno je tudi pri proizvajalcih električnih avtomobilov. Ste že kdaj v kakšnem reklamnem letaku ali sporočilu zasledili uradni podatek o tem, kako na avtonomijo vašega električnega vozila vplivajo prenizke ali pa previsoke temperature ozračja, ali pa vklop klimatske naprave in delovanje kopice vgrajenih električno delujočih komfortnih in varnostnih sistemov? Niti niso sposobni omeniti kako dolgo, odnosno koliko manj se boste vozili ob 'športnem udejstvovanju' z vašim električnim vozilom. Sam takšnega odkritega in dobrohotnega pristopa do kupcev še nisem zasledil, v bistvu je govorjenje in pisanje o vožnji z električnimi avtomobili v zimskem času tabu tema, o kateri vemo da obstaja, vendar se je skoraj nihče ne loti. K sreči pa obstajajo tudi strokovnjaki (recimo združenje AAA (American Automobile Association, Inc.)), ki menijo drugače, ker so Američani pred časom preizkusili 5 serijskih modelov aktualnih električnih vozil v treh različnih temperaturnih okoljih in na koncu ugotovili, da lahko ob zimskih vožnjah z električnimi avtomobili računate na približno 40 odstotno splošno zmanjšanje akcijskega dosega s samo enim polnjenjem akumulatorjev.

Američani pravijo, da je akcijski domet striktno električno gnanega avtomobila odvisen od štirih faktorjev (termično počutje vgrajenih akumulatorjev, temperatura notranjosti potniškega prostora, vozne navade lastnikov ter seveda zunanji klimatski pogoji). Pri večini sodobnih električnih avtomobilov se vgrajeni sklop pogonskih akumulatorjev počuti odlično samo v določenem temperaturnem okolju, ne mara pa preveliko vročino in mraza. Lastniki električnih avtomobilov se bodo morali navaditi dejstva, ki pravi, da si boste s preveliko vnemo glede uporabe električno gnane komfortne opreme (klimatska naprava ali pa ogrevanje potniške kabine) v bistvu odžagali vejo na kateri sedite, ker si boste na oba načina lahko občutno skrajšali akcijski domet, enako velja tudi za vse tiste, ki bi z električnim vozilom izvajali 'dinamično vožnjo'. Američani pravijo tudi to, da so električni avtomobili zasnovani predvsem za vožnjo po ravnem, ker vam bo vsak pošten klanec pobral veliko 'električnega soka', ki ga seveda lahko nadomestite z rekuperacijo ob spustu (pod pogojem, da sploh prilezete na vrh klanca …).

Opisanega se že dolgo (od leta 2011) zavedajo tudi pri nemški znamki Eberspächer, kjer so v teh dneh predstavili novo generacijo njihovih grelcev zraka ali vode, ki ogrevajo potniško kabino električnega avtomobila ob pomoči gorenja etilnega alkohola (etanol). Nemci pravijo, da se morajo lastniki električnih avtomobilov sprijazniti s tem, da bo akcijski radij pri njihovih električnih avtomobilih pozimi upadel za povprečnih 25 odstotkov, pri zelo nizkih temperaturah ozračja (- 20 stopinj Celzija) pa omenjajo celo 50 odstotno izgubo akcijskega radija s samo enim polnjenjem akumulatorjev. Zato so razvili novo generacijo kabinskih grelcev z močjo dveh kilovatov, ki poskrbijo za ogrevanje kabine brez izgube električne energije. Omenjeni izdelek (airtronic 2 etanol) si je že utrl pot v serijsko proizvodnjo, ker ga lahko najdete v modelu (work XL) nemške znamke Streetscooter. Slaba novica za lastnike električnih avtomobilov je, da takšen grelec ni homologiran za naknadno ali pa serijsko vgradnjo v električna osebna vozila, zato ga tudi ne morete kupiti …