Amerikanizirana honda

Iz Japonske prihaja novica o novem 'oblikovnem križancu' karoserijske delavnice Mitsuoka, kjer so znani po nekoliko bizarnih predelavah japonskih serijskih avtomobilov. Tokrat so se lotili 5-vratne kombilimuzinske različice aktualne honde civic …

Znamka Mitsuoka, ki jo je leta 1968 ustanovil japonski anglofil Susumu Mitsuoka, je znana ljubiteljem avtomobilov kot kultna japonska karoserijska delavnica, kjer že dolgo nastajajo bolj ali manj posrečene kopije britanskih klasičnih štirikolesnih originalov. Sedaj so se Japonci lotili še dodatne amerikanizacije njihove modelne palete predvsem vizualno predelanih modelov, ker so tokrat ustvarili 'hondo challenger', ki pa je zaradi njene kombilimuzinske bočne silhuete ('kupejevska limuzina' za današnje neresne novinarje …) bližja aktualnemu chargerju, ker je njena podobnost s prvo in z zadnjo generacijo kultnega challengerja omejena samo ob pogledu na prednji del avtomobila, bolj samosvoje pa je oblikovan tudi zadek, predvsem po zaslugi drugače oblikovanih zadnjih luči.

Precej manj sprememb najdemo v notranjosti potniške kabine, kjer so se Japonci lotili predvsem sedežnega oblazinjenja. Ob tem so se za inspiracijo vrnili v preteklost (pozna šestdeseta in zgodnja sedemdeseta leta prejšnjega stoletja …), podobno kot pri preoblikovanju prednjega in zadnjega dela njihovega novega prototipa, ker gre za obdobje, ki sovpada z ustanovitvijo znamke Mitsuoka. Prav nič sprememb ob primerjavi s serijsko hondo civic ni pod motornim pokrovom tega avtomobila, kjer najdemo serijski, prisilno polnjen (turbo) 1,5-litrski bencinski štirivaljnik, ki uporabniku ob povezavi s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom lahko ponudi 134 kW (182 KM) pogonske moči. Novi prototip se bo predstavil javnosti v Tokiu (Mitsuoka Azabu 'Showroom'), kjer bo na ogled od 24. novembra do 16. decembra 2023. Takrat bodo Japonci interesentom razkrili tudi prodajne cene njihovega novega modela, ki ima trenutno samo status prototipa.

Ob tem pa ne smemo pozabiti tudi že pozabljenega zgodovinskega dejstva, ki pravi, da takšen 'challenger' ni prvi primer preoblačenja japonskega avtomobila v severnoameriško ikono, ker so pri znamki Dodge kupcem leta 1978 ponudili preoblečenega mitsubishija ('hardtop' kupe (kupe ali limuzina brez B strešnih stebričkov v višini kabinskih bočnih stekel) model galant sigma), ki je dobil še dodatno ameriško (plymouth sapporo) in avstralsko (chrysler scorpion) sorodstvo. Takšnega, 'pomehkuženega challengerja' z japonskimi koreninami so Američanom ponujali vse do zaključka leta 1983 …