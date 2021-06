Navigacija za slepe in slabovidne pešce

Honda & Ashirase Inc.

Pri znamki Honda so leta 2017 začeli izvajati program 'Ignition', ki je v bistvu inkubator za nove poslovne ideje in razvoj novih tehnologij, ker želijo Japonci s takšnim programom pomagati družbi pri reševanju različnih socialnih zagat. V okviru tega programa so razvili tudi navigacijo za slabovidne pešce.

Za nastanek takšne tehnologije, ki je v prvi vrsti namenjena slepim in slabovidnim ljudem, so zaslužni v japonskem podjetju Ashirase Inc., ki je eden izmed številnih poslovnih partnerjev znamke Honda. Navigacijski sistem družbe Ashirase, ki bo potrošnikom na voljo šele v marcu leta 2023 je sestavljen iz aplikacije za pametni telefon ter tridimenzionalnega 'vibratorja' z vgrajenim senzorjem gibanja. V par čevljev integriran sistem deluje ob pomoči vnaprej programiranih poti za pešce.

Sistem deluje ob gibanju pešca, ki ga na pravilno, odnosno želeno smer gibanja opozori z vibriranjem v čevlju, ki se ob korakih znajde pred drugim čevljem. Na ta način slepi ali pa slabovidni pešec ve, da se premika v pravi smeri. V slučaju, ko mora pešec spremeniti smer gibanja, ga na to opozori vibriranje v levem ali desnem čevlju. Japonci pravijo, da je vse skupaj zasnovano na osnovi intuitivnega razumevanja poti, zato uporabniku takšnega navigacijskega sistema ni potrebno biti ves čas pozoren na pravilno smer gibanja.

Ali se bo ta tehnologija resnično obnesla, bo pokazal čas. Trenutno ni na voljo nobenih informacij o možni prodajni ceni takšnega navigacijskega sistema, ki bi lahko olajšal gibanje slepim in slabovidnim osebam.