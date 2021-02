Majhno povečanje hitrosti z usodnimi posledicami

Iz ZDA prihaja novica, ki ponovno razblinja marketinški mit o neverjetno 'varnih' modernih avtomobilih, ker so Američani tokratna preizkusna trčenja izvedli pri nekoliko višjih hitrostih in na koncu ugotovili, da človeštvu v tem pogledu ne bo uspelo pretentati fizike.

Ste se kdaj vprašali zakaj izvedena preizkusna čelna trčenja organizacije Euro NCAP niso izvedena pri višjih hitrostih? Odgovor je preprost in povezan z marketingom, ker po trčenjih pri višjih hitrostih od testnih avtomobilov in testnih lutk ne bi ostalo prav veliko. Potem proizvajalci avtomobilov in novinarji ljudem ne bi mogli prodajati pravljic o neverjetni varnosti njihovih štirikolesnikov. Ob tem se seveda lahko vprašamo tudi o kredibilnosti izvedenih Euro NCAP testov, ker po svoje spominjajo na maturo z znanimi vprašanji, ki jih dijaki dobijo še pred dokazovanjem znanja. Na ta način bo večina dijakov brez večjih težav opravila maturo …

Vemo pa tudi to, da se proizvajalci avtomobilov, ki ob obisku Euro NCAP testa pač poznajo 'maturitetna vprašanja', na to dobro pripravijo, ker so do sedaj odkrili že veliko primerov serijsko modificiranih avtomobilov, kjer je bila voznikova polovica avtomobila prirejena (več ojačitev karoserije …) tako, da je vozilo dobro prestalo uradno predpisano testno čelno trčenje z delnim (40 %) prekritjem, medtem ko sopotnikova stran karoserije takšnih ojačitev ni bila deležna. Zato bi morali za dejansko kredibilnost ocen organizacije Euro NCAP izvajati več naključno izbranih scenarijev čelnih trčenj, ki bi odkrila dejanske prednosti in slabosti testiranih avtomobilov.

Za to možnost so se tokrat odločile tri ameriške varnostne organizacije (AAA Foundation for Traffic Safety, Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) in Humanetics), ker so izvedle tri čelna trčenja z delnim prekritjem pri treh različnih hitrostih (64, 80 in 90 km/h). Ob tem so Američani v vseh treh primerih uporabili popolnoma enake avtomobile znamke Honda (model CR-V EX), ki so bili izdelani leta 2010. Za ta tip (SUV) in model avtomobila so se odločili zaradi njegove pogostosti na severnoameriških cestah in pa starostnega povprečja, ki pravi, da ima povprečni severnoameriški osebni avtomobil za seboj že približno 12 let 'življenja'. Na priloženem video posnetku so lepo vidne razlike glede varnostnega potenciala takšne honde.

Pri uradno predpisani potovalni hitrosti (64 km/h), ki jo ob testiranjih uporabljajo tudi na varnostnih testih organizacije Euro NCAP, se je ta, približno 9 let stara honda odrezala v skladu s pričakovanji (minimalno poslabšanje integritete potniške varnostne celice). Za povsem drugačno sliko (občutna deformacija potniške kabine v predelu armaturne plošče in prostora za voznikov par nog, voznikovih vrat ni bilo mogoče več odpreti brez dodatnih tehničnih pripomočkov) je poskrbelo čelno trčenje z delnim prekritjem pri 80 km/h, poleg tega se je voznikova glava v tem primeru srečala z volanskim obročem navzlic ustrezni sprožitvi volanske varnostne blazine. Enako se je zgodilo tudi pri hitrosti 90 km/h, zato je testna lutka po preboju njene glave skozi izpraznjeno zračno blazino doživela hude poškodbe obraza in možganov.

Pri trčenju z 90 km/h od integritete potniškega prostora ni več ostalo prav veliko, posledično si je volanski obroč lahko izboril še več prostora v kabini, medtem ko je testna lutka poleg že omenjenih poškodb dobila tudi obširne poškodbe vratu in več polomljenih nožnih kosti. Ob tem so Američani povedali, da so moderni avtomobili dejansko varnejši od starejših vozil, vendar inženirji in konstruktorji ne vedo, kako bi ob tem lahko prelisičili fizikalne zakone, ker ljudje pozabljajo, da se v vsaki prometni nesreči v bistvu zaletijo trikrat (najprej se avtomobil zaleti v oviro, nato se človeško telo zaleti v sestavne dele potniške kabine, na koncu se ob 'notranjo konstrukcijo' človeškega telesa zaletijo še notranji organi …). Tako v avtomobilih z 'nešteto' vgrajenih varnostnih blazin na koncu dobimo 'lepa trupla' z obsežnimi notranjimi poškodbami, ker človeško telo zaenkrat ni sposobno preživeti takšnih pojemkov hitrosti gibanja.