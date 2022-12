Bitcoin cena in tržna dinamika : Kdaj kupiti BTC

Po znanem kitajskem pregovoru je bil najboljši čas za sajenje dreves pred 20 leti. Drugi najboljši čas pa je zdaj.

Finančni svetovalci podobno pravijo o naložbah. Če bi začeli vlagati pred dvema desetletjema, bi bili sedaj v odlični situaciji.

Potovanje skozi čas s svojim investicijskim skladom lahko kar odmislimo. Tako preostane drugi najboljši datum in edina prava možnost: začnite danes.

Časovno načrtovanje trga ali čas na trgu

Če ste kot večina kripto vlagateljev, vas ideja, da bi danes opravili prvi nakup, refleksno pošlje pogledat cenovne grafe, da bi ocenili, ali trg pada ali narašča.

Vsi vedo, da je za dobičkonosno vlaganje potrebno kupiti, ko so cene nizke, in prodati ko so visoke. To je tako imenovano časovno načrtovanje trga. Poskušate kupiti točno takrat, ko cena doseže najnižjo točko, in časovno uskladiti prodajo z najvišjimi točkami.

Kupovanje, ko so cene nizke se sicer sliši logično, vendar vas lahko pri tem ovirajo čustva. Bitcoin in Ethereum sta od vrhov novembra 2021 celoten trg vodila navzdol. Največje kriptovalute so v manj kot enem letu izgubile kar 70% svoje vrednosti.

Po formuli "kupi nizko, prodaj visoko" bi bil današnji trg odličen kraj za vstop v kripto naložbe, saj lahko Bitcoin kupite z velikim popustom. Toda po vsem svetu kripto holderji izgubljajo živce in bežijo s trga ter svoja sredstva prodajajo z izgubo.

Kupovanje po nizki in prodaja po visoki ceni je še posebej težko na trgu Bitcoinov, saj je kriptovaluta zloglasno volatilna. BTC cena se strmo viša ali pada brez očitnega vzroka. Nakup 200€ prejšnjega tedna je lahko danes vreden 750€ - ali 75€.

Iz tega razloga večina dnevnih trgovcev izgubi denar - časovno opredeliti trg je težko! Warren Buffett je notorično skeptičen do kriptovalut, vendar je legenda med vlagatelji in upravljavci denarja. On in njegovi partnerji iz Berkshire Hathaway so sebi in svojim strankam zaslužili milijarde - brez da bi časovno določevali trg. "Nimamo najmanjšega pojma, kaj bo delniški trg naredil, ko se bo v ponedeljek odprl," pravi Buffett. "Nikoli nismo imeli."

To je eden od razlogov, zakaj finančni svetovalci - vključno z Buffettom - novim in izkušenim vlagateljem priporočajo strategijo, imenovano Dollar Cost Averaging (DCA).

Z Dollar Cost Averaging vsak teden ali mesec vložite popolnoma enak znesek v isto sredstvo. Ko so cene nizke, pridobite več sredstev. To zmanjšuje vašo stroškovno osnovo, kar pomeni, da je vaš dobiček večji, ko si trg opomore in sredstva prodate.

Navsezadnje je vaš dobiček odvisen od tega, koliko časa ostanete na trgu, in ne nujno od tega, kako dobro znate časovno opredeliti trg.

Dolgoročna perspektiva

Če gledamo nekaj tednov ali mesecev na zgodovinskem grafu Bitcoin cene, vidimo same strme vrhove in nenadne doline. Ko pa povečamo in preučimo BTC v obdobju več let, nazobčane vrhove in padce zasenči dolgoročni trend naraščanja.

Na dolgi rok Bitcoin brez težav prekaša večino drugih naložb. Tukaj so sestavljene letne stopnje rasti za nekatera najbolj razširjena in priporočena sredstva:

Sredstvo 10-letna stopnja rasti

Bitcoin 132.2%

S&P 500 16.6%

DJIA 11.41%

Zlato 1.2%

Tukaj je jasno razvidno, da je cena Bitcoina zasenčila donose vlagateljev, ki so izbrali tradicionalna sredstva.

Menjalni tečaj Bitcoina kratkoročno strmo narašča in pada. Če ste v kratkoročnih naložbah, lahko hitro izgubite ali pridobite veliko denarja. Vendar se te kratkoročne spremembe vrednosti Bitcoina dogajajo v okviru dolgoročnih trendov. Če bi pred desetimi leti v Bitcoin vložili 1.000€, bi bili danes bogati.

Takšna naložba bi bila všeč Buffettu, saj ta svojim strankam svetuje: "Ko kupite delnico, načrtujte, da jo boste obdržali za vedno."

Seveda se Buffett ni do smrti zavezal vsakemu sredstvu, ki ga je kupil, vendar pa je resen glede dolgoročnih namenov. "Če ne razmišljate o tem, da bi delnico držali deset let, ne razmišljajte o tem, da bi jo držali deset minut," pravi. "Naše najljubše držanje je za vedno."

Najuspešnejši vlagatelji so tisti, ki svoje Bitcoine in druge kriptovalute hranijo dovolj dolgo, da lahko dosežejo dolgoročne cilje. Ta strategija zavzema posebno mesto v Bitcoin svetu, kjer je znana kot "hodl" - v spomin na tipkarsko napako v novičarski skupini.

Učenje iz preteklosti

Dober način za izkoriščanje dolgoročnih trendov je uporaba Kriptomatove funckije Ponavljajoči Nakup, s katero lahko nastavite urnik rednih nakupov na tedenski, dvotedenski ali mesečni ravni. Že za ceno dnevne skodelice kave lahko počasi, a vztrajno kopičite svoj kriptoportfelj za doseganje dolgoročnih ciljev, kot so upokojitev ali nakup nepremičnine.

Ponavljajoči nakup prinaša pet glavnih prednosti, ki so dobro znane v skupnosti vlagateljev:

Razbremeni vas težke naloge napovedovanja sprememb cen in določanja časa za izvedbo transakcij ob najvišjih in najnižjih vrednostih na trgu.

Zmanjšuje vpliv tržne volatilnosti s povprečenjem vrhov in dolin na cenovnih grafih.

Omogoča vam, da takoj začnete uresničevati svoje finančne cilje, brez da bi morali čakati, da prihranite velik naložbeni sklad.

Odpravlja negativne učinke ugibanja in čustev pri sprejemanju naložbenih odločitev.

Ko so cene nizke, akumulira več kriptovalut, kar zmanjšuje vašo stroškovno osnovo in povečuje donos, ko jih prodate.

Na Kriptomat platformi je še šesta prednost: lahko ga nastavite s kreditno kartico že samo za 15€ na mesec in redni nakupi se bodo izvajali samodejno, medtem ko vi nadaljujte s svojim življenjem.

Vlaganje je vedno tvegano, še posebej zapleteno pa je v svetu kriptovalut, kjer je zaradi volatilnosti Bitcoin cene skoraj nemogoče časovno opredeliti trg. Za DCA ali katerokoli drugo realno naložbeno strategijo ni nobenih jamstev, vendar je več sto tisoč Bitcoin lastnikov našlo uspeh, ko so kriptovalute obravnavali kot dolgoročno naložbo.

