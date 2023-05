V Aachnu, kjer se je pred nekaj dnevi odvijal letošnji AWK (Aachener Werkzeugmaschinenkolloquium) dogodek so strokovnjaki spoznali tudi novo konceptno vozilo ('Circular-Car-Concept') RWTH Aachen, ki je zasnovano po merilih krožnega gospodarstva, posledično naj bi takšen avtomobil lahko 'živel' približno 50 let …

Ideja ni povsem nova, ker smo nekaj podobnega spoznali že davnega leta 1973, ko se je na tedanjem avtomobilskem salonu v Frankfurtu prvič pojavil 'antipotrošniški' porsche FLA (tip 296), ki je bil namenjen predvsem ljudem, ki so želeli že takrat imeti dobro vest glede neusmiljenega izkoriščanja vseh razpoložljivih materialnih dobrin na našem planetu, ki smo mu ob upoštevanju pravil neomejenega in dostikrat nerazumnega potrošništva priča tudi v današnjih časih, ker nekaterim ljudem očitno še ni jasno, da naš planet ni 'vreča brez dna'. Zato so pri znamki Porsche takrat ustvarili avtomobil za 'antipotrošniški' življenjski stil, ki je seveda utelešal danes že zdavnaj pozabljen moto 'Built to Last', ker živimo v časih, ko proizvajalci avtomobilov dokončno pokopljejo določene serijske modele že po štirih letih njihovega življenja.

Za realizacijo te napredne in dejansko okoljevarstveno naravnane ideje je zaslužen predvsem profesor Günther Schuh (RWTH Aachen), ki ga povezujemo tudi z nastankom električno gnanih modelov znamk Streetscooter in E-Go Mobile. Ob tem so Nemci prvič pokazali tudi njihovo 'Upgrade Re-Assembly Factory', kjer bodo v naslednjih dveh letih pripravili proizvodnjo modela e.Volution SPACE, ki v prvi vrsti nagovarja večje družine ter obrtnike. Ideja temelji na uporabi modularnosti v obliki trajne samonosne karoserije iz aluminija z lahko izmenljivimi sestavnimi deli karoserije in notranjosti potniškega prostora. Na ta način naj bi Nemci za približno 80 odstotkov pocenili izdelavo električnih avtomobilov. Model e.Volution SPACE bo na voljo samo za zakup, vsakih 5 let najema pa bodo Nemci zaključili s prenovo vozila, ki bo vključevala tudi menjavo vgrajenih akumulatorjev.

Medtem ko bo prenova na vsakih 5 let prinesla tudi posodobljeno opremo (senzorji, zasloni, glavna procesna enota, svetila, prevleke sedežev …), je za kasneje predvidena tudi vgradnja rezervoarjev za vodik ter pogonske gorivne celice. Posledično se e.Volution SPACE ne more pohvaliti z dobro aerodinamiko, ker na opazovalce deluje kot oblikovni križanec med klasičnim kombijem ter SUV vozilom, za to je zaslužna napovedana vgradnja rezervoarjev in akumulatorjev v dno karoserije. Kupcem, odnosno naročnikom bodo ponudili dve možni različici karoserije z različno medosno razdaljo ter posledično različnim številom možnih karoserijskih bočnih vrat. Krajša različica (dolžina: 409 cm) tega vozila bo namenjena petim potnikom, daljša (492 cm) bo ponudila prostor za 7 potnikov. Za samodejno premikanje tega vozila bodo Nemci uporabili dva pogonska sklopa, ki bosta premikala obe osi. Vsak pogonski sklop bo uporabniku lahko ponudil 140 kW (190 KM) pogonske moči.

Osnovna konfiguracija tega vozila, ki bo lahko doseglo največjo hitrost 160 km/h, bo opremljena z manjšim paketom akumulatorjev (kapaciteta: 40 kWh), ki bo uporabniku lahko ponudil največ 150 kilometrov akcijskega dosega. Za vse, ki bi radi s samo enim polnjenjem akumulatorjev prevozili daljšo razdaljo (približno 600 km …) so Nemci pripravil hibridno različico z vgrajenim 2-valjnim pogonskim sklopom, ki kot gorivo uporablja utekočinjen naftni plin (LPG). V tem vozilu bo takšnemu pogonskemu sklopu pripadla samo vloga podaljševalca dosega, v naslednjih petih letih pa naj bi dobili tudi različico z vgrajenimi rezervoarji za vodik ter pogonsko gorivno celico. V tem primeru se bo akcijski doseg povečal na 750 kilometrov. Kot posebnost tega vozila pa omenjajo tudi 4-kolesni volanski mehanizem zaradi večje priročnosti takšnega vozila.

Seveda pa vsi niso ravno navdušeni nad takšno idejo o dolgoživosti avtomobilov, ker bi imel padec popularnosti potrošništva (ključna predispozicija za dejanski zeleni prehod …) v naši družbi usodne posledice (izguba velikega števila delovnih mest) v avtomobilski industriji in spremljevalnih dejavnostih (trgovina & servisiranje), posledično pa bi izginil tudi aktualni 'mastni' dobiček proizvajalcev vozil …