Dokaz rusko-kitajskega prijateljstva

JAC JS4

Iz Moskve prihaja novica o povsem novem serijskem moskviču, ki v bistvu ni nič drugega kot v Rusa preoblečen Kitajec, ker se pod rusko modelno oznako 3 skriva aktualni serijski model (JS4) kitajske znamke JAC, ki je ponekod znan tudi kot sehol X4.

Tako smo sedaj doživeli klasični preobrat v rusko-kitajski zgodbi, ker so bili Rusi nekoč pravi učitelji Kitajcev v pogledu izdelave cestnih in ostalih transportnih sredstev, danes pa so Kitajci tisti, ki bodo Ruse naučili izdelovati moderne osebne avtomobile. Ja, nekoč smo se posmehovali Kitajcem in vsemu kar je nosilo oznako 'Made in China', sedaj pa brez njih in njihovih tovarn skoraj nismo sposobni preživeti, ker je veliko izdelkov, ki jih Evropejci cenimo in kupujemo izdelanih prav na Kitajskem. Kitajski vajenci so se že zdavnaj spremenili v mojstre, tudi po zaslugi znanja, ki so ga prispevali evropski proizvajalci avtomobilov v tovarnah na Kitajskem, poleg tega morate vedeti, da so Kitajci trenutno največji proizvajalci cestnih transportnih sredstev, ker vsako leto naredijo približno 26 milijonov novih osebnih in gospodarskih vozil. V tem pogledu so ZDA ostale daleč zadaj (približno 16 milijonov izdelanih novih vozil na leto …).

Zato nas sploh ne sme začuditi, da so Rusi ob oživljanju znamke Moskvič poiskali in tudi dobili kitajsko pomoč. Vendar je ob tem potrebno povedati tudi to, da znamka Moskvič v očeh poznavalcev trenutno še nima statusa poštenega proizvajalca avtomobilov, ker so se izdelave novega modela lotili po uveljavljenem SKD (Semi Knock-Down) vzorcu, ki smo ga nekoč zelo dobro poznali tudi v Jugoslaviji, kjer smo tako 'izdelovali' ("šraufenciger" industrija) nekatere austine (IMV), renaulte (Litostroj), ople (IDA Kikinda), Volkswagne (TAS) in fiate (Zavodi Crvena Zastava). Novi moskviči nastajajo v nekdanji Renaultovi tovarni, v ozadju tega projekta se skriva znamka KAMAZ, ki je najbolj zaslužna za pridobitev kitajskih partnerjev. Letos naj bi tovarno v Moskvi zapustilo vsaj 600 novih moskvičev 3, približno 400 jih bo opremljenih s klasičnimi fosilnimi pogonskimi sklopi, ostalih 200 naj bi premikala elektrika. Po ruskih, zelo optimističnih napovedih, naj bi leta 2023 nastalo vsaj 50.000 takšnih novodobnih moskvičev, odnosno 100.000 v letu 2024.

Novi moskvič 3 je predstavnik novodobnih, relativno kompaktnih 'šišmišev' (oblikovni križanec), ki ga lahko premika klasični, približno 1,6-litrski prisilno polnjen (turbo) bencinski štirivaljnik z največ 110 kW (150 KM) pogonske moči ter največ 210 Nm motornega navora. Trenutno ni znano kako močan bo vgrajeni električni pogonski sklop, vemo pa to, da bo tudi novi moskvič 3 opremljen s kopico že uveljavljene 'must have' IT krame …