'Eko' ugled električnih avtomobilov kopni

Iz ugledne nemške raziskovalne inštitucije (Karlsruher Institut für Technologie (KIT)) prihaja novica, ki potrjuje ugotovitve številnih strokovnjakov glede tega, da nas medijsko in marketinško opevana elektromobilnost ne more popeljati v 'zeleno prihodnost', ker za njen preboj manjkajo številni, trenutno nerešljivi pogoji.

Ukrajinska kriza, ki ji ni videti konca, je temeljito premešala karte, ker se nam namesto prehoda v 'zeleno prihodnost' dogaja 'renesansa premoga', ki prinaša dražjo električno energijo ter še večjo količino ustvarjenih škodljivih CO2 emisij ob proizvodnji in uporabi različnih dobrin, kolateralne žrtve trenutnega dogajanja pa so tudi električni avtomobili, ker so v očeh ljudi, ki ob njihovem življenjskem ciklu upoštevajo vse faktorje, posledično prepoznani kot trenutno največja grožnja našemu okolju, zato lahko elektromobilnost v takšni obliki kot jo poznamo sedaj (čedalje večji in čedalje težji električni avtomobili …) označimo kvečjemu kot produkt marketinške fikcije, ki z dejanskim okoljevarstvom nima prav nič skupnega.

Če bi vprašljivo strokovno informirani evropski politiki želeli narediti nekaj za dobro vseh nas, potem bi med Evropejci promovirali izdelavo in uporabo lahkih in manjših avtomobilov z gabariti (karoserijske mere in masa) avtomobilov iz šestdesetih, sedemdesetih in osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko so si številni avtomobili z dolžino v območju štirih metrov dejansko zaslužili naziv kompaktnega avtomobila z maso v območju pod eno tono. Lažji avtomobil za kolikor toliko uspešno premikanje ne potrebuje toliko 'konjev' kot večji avtomobil, posledično je tudi manj žejen in bolj prijazen do okolja, manj pa je tudi porabljenih surovin ob njegovi izdelavi. Namesto, da bi v Evropi vpeljali svojo verzijo japonske 'Kei-Car' (lahek avtomobil) filozofije, ki dokazuje, da na tem svetu obstajajo tudi narodi, ki za svoj obstoj ne potrebujejo toliko surovin kot izrazito dekadentni Američani in nekoliko manj dekadentni Evropejci, s čedalje večjimi in čedalje težjimi avtomobili veselo drvimo v ameriško smer, znano kot 'preseravanje' v vseh pogledih …

Profesor Thomas Koch iz inštituta KIT je pred kratkim izračunal koliko električne energije bo pokuril povprečni električni avtomobil ob premagovanju stotih kilometrov. Ob tem omenja še sprejemljivih 18,4 kWh, če pa ob tem prištejete še vse izgube ob prenosih električne energije v omrežju in ob polnjenju, potem številke niso več tako ugodne, ker ob tem omenja povprečnih 23,6 kWh. Realnost pa je še nekoliko bolj kruta, ker cenjeni profesor ob tem ni upošteval faktorjev (vožnja pozimi, ko akumulatorjem zaradi nizkih temperatur pade kapaciteta ali pa poletna vožnja s prižgano klimatsko napravo, hitrejša vožnja po avtocestah), ki bodo dodatno dvignili povprečno porabo električne energije. Čeprav nam avtomobilski marketing na prospektih električnih avtomobilov obljublja 0 ustvarjenih CO2 emisij ob vožnji z električnimi avtomobili je resnica drugačna, predvsem zaradi tega, ker je trenutno samo majhen delež električne energije pridobljen iz obnovljivih virov. V praksi to pomeni, da imamo Ljubljančani morda res nekoliko bolj čista dvorišča, vendar pa z nakupom in uporabo električnih avtomobilov veselo dodatno zastrupljamo prebivalce slovenskih mest, kjer so postavljene termoelektrarne. In ker smo 'svinjarijo' sedaj izvozili k sosedom smo seveda v Ljubljani še bolj 'zeleni' …

V prvi polovici letošnjega leta je povprečni električni avtomobil na nemških cestah ustvaril povprečnih 175 gramov CO2 emisij na vsak prevoženi kilometer, teh že tako neugodnih številk (moj 17 let star bencinsko gnan avtomobil z maso pod eno tono ustvari uradnih 138 gramov CO2 emisij na vsak prevoženi kilometer …) v Nemčiji še nekaj časa ne bodo več dosegli, ker je prognoza za bodočnost (prvih 6 mesecev leta 2023) zaradi 'renesanse premoga' še bolj neugodna (povprečnih 184 gramov CO2 emisij na kilometer). Še hujše so napovedi za leto 2024, ko naj Nemci ugasnili še tri trenutno delujoče jedrske elektrarne. Po napovedi nemškega profesorja bo povprečni električni avtomobil na nemških cestah takrat ustvaril povprečnih 196 gramov CO2 emisij (odnosno 207 gramov ob 40-odstotni redukciji uporabe plina za pridobivanje električne energije …) na vsak prevoženi kilometer. In potem naj resno jemljem navedbe vodstva nekega slovenskega, zelo uspešnega uvoznika avtomobilov, ki ob želji po dvigu prodajnih številk električnih avtomobilov blati lastnike starih avtomobilov, da so prav oni največji onesnaževalci v Sloveniji … Aja, pijanec, ki vsak dan popije 10 piv je manjši alkoholik od tistega, ki vsak dan popije 2 piva … Se pravi, da je moj kompaktni avtomobil z dolžino 3,8 metra in uradno ustvarjenimi 138 grami CO2 emisij (Euro 3) na vsak prevoženi kilometer večji onesnaževalec kot zavaljena 2 tonska klasično gnana modna 'eko' (Euro 6 in podobno …) 4-kolesna 'krava', ki je v praksi sposobna ustvariti od 200 do 300 gramov CO2 emisij na vsak prevoženi kilometer. Očitno 'Ladja norcev' ni več samo film, temveč realnost …

Profesor Thomas Koch je za primerjavo podal še nekaj številk, ki nam dajo misliti. Po njegovi oceni je trenutno na tržišču še nekaj dizelsko gnanih kompaktnih avtomobilov (po današnjih zblaznelih standardih je to vozilo z dolžino v območju 4,5 metra …), ki ob premagovanju stotih kilometrov ustvarijo povprečnih 153 gramov CO2 emisij na vsak prevoženi kilometer, seveda ob upoštevanju istih vatlov (pridobivanje materialov, ki so potrebni za izdelavo avtomobila, sama izdelava avtomobila in njegova razgradnja po končani uporabi …) kot pri električnih avtomobilih, se pravi občutno manj kot trenutno električno povprečje (175 gramov). Ob uporabi sintetičnega goriva (R33), ki ni zeleno ob uporabi, temveč pri pridobivanju, se lahko ta vrednost spusti na 115 gramov na vsak prevoženi kilometer. Še bolj obetavne so napovedi glede uporabe klasičnih hibridov (med njimi ne omenja 'lažnih okoljevarstvenikov' iz kategorije priključnih hibridov …), ker bi emisije ustvarjenih CO2 emisij v tem primeru zdrknile na dokaj sprejemljivih 85 gramov (na km …). Še bolj obetavna pa bi bila uporaba biogoriva (HVO), v tem primeru profesor Koch omenja samo 11 gramov ustvarjenih CO2 emisij.

Vendar politika ne želi slišati takšnih argumentov, namesto tega nam raje prodaja 'eko pravljice' o neverjetno zeleni bodočnosti, ki nam jo lahko zagotovijo samo električni avtomobili … Skratka, scenarij za potop evropske avtomobilske industrije je pripravljen, ker kupci niso tako naivni in 'glupi' kot mislijo politiki …