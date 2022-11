Ekskluzivna jubilejna različica

Iz Španije prihaja novica o posebni seriji modela grand albaycin, ki nastaja v obratu španske avtomobilske znamke Hurtan, ki jo je leta 1992 ustanovil Juan Hurtado. Ob praznovanju letošnje 30. obletnice ustanovitve te znamke bodo Španci izdelali majhno serijo avtomobila, ki je zasnovan na tehnološki platformi priljubljene mazde MX-5.

Ko pomislite na špansko avtomobilsko industrijo, se ob tem najbrž spomnite samo znamke SEAT, čeprav imajo Španci poleg te znamke 'na lagerju' še veliko nekdanjih avtohtonih (Abadal, Authi, Barreiros, Biscuter, Elizalde, ENASA (Pegaso in Sava), Eucort, Kapi, Santana in seveda svetovno znana Hispano-Suiza …) in še vedno aktualnih avtomobilskih znamk (Spania GTA, IFR Aspid, Tauro, Tramontana …) in nekaj karoserijskih delavnic (Autoreplica, CCA, Emelba, Siata, Imesa …), katerih izdelki so nam Slovencem večinoma neznani. Poleg tega ima v Španiji proizvodne obrate veliko uveljavljenih imen (Volkswagen, Nissan, Daimler AG, Ford, Renault, Opel, PSA Peugeot / Citroën, IVECO …) iz sveta avtomobilizma.

Ena izmed aktualnih španskih avtomobilskih znamk, ki so nam večinoma neznane, je tudi znamka Hurtan, kjer so jim pri srcu predvsem klasični britanski športni avtomobili iz poznih petdesetih in zgodnjih šestdesetih let prejšnjega stoletja, zato vas ne sme začuditi podobnost njihovega prvega modela (T2) z nekdanjimi izdelki znamk kot je MG, tej oblikovalski liniji pa sledi tudi njihov zadnji izdelek na tehnološki platformi aktualne mazde MX-5, ki jo Španci po dodelavi spremenijo v ekskluzivni in nekoliko baročni 'retro' roadster, ki v zadnji izdaji (2021) deluje že rahlo izumetničeno, zato ne bo všeč vsakemu ljubitelju takšnih avtomobilov. Novi hurtan grand albaycin SE se bo lahko pohvalil z izredno ekskluzivnostjo, ker bo nastalo samo 6 takšnih jubilejnih primerkov avtomobila, ki je kupcem na voljo v različici z mehko ali pa trdno streho, ob povezavi s serijskimi pogonskimi sklopi znamke Mazda. Bolj ekskluzivna kot pri donatorju tehnološke platforme pa ni samo zunanjost, temveč tudi notranjost pristno športno utesnjene potniške kabine, ker so jo Španci oplemenitili z večjo količino usnja in pravega lesa in vse skupaj posadili na set 17-palčnih koles.

Prav nič ekskluziven pa ni izbor možnih pogonskih sklopov, ker se Španci ob predelavi športne mazde ne dotikajo mehanike in pogonskih sklopov, zato velja za izdelke znamke Hurtan enaka garancija (6 let) kot za serijske mazde MX-5, podobne kot pri serijskih mazdah pa so tudi zmogljivosti (204 km/h v primeru 1,5-litrske verzije in 219 km/h v primeru različice z vgrajenim 2,0-litrskim pogonskim sklopom) takšne 'retro' mazde. Obstaja pa še nekaj serijskih modelov te znamke, ki vas bodo morda navdušili, ker so res nekaj posebnega. Med njimi je definitivno zelo zanimiv model vintage. V tem primeru so se Španci lotili aktualnega izdelka (model wrangler) znamke Jeep in ga spremenili v lično limuzino iz tridesetih let prejšnjega stoletja. Nekoliko bolj nenavaden je model route 44, ker gre za kombi na osnovi aktualnega izdelka (model ducato) znamke FIAT, ki ga Španci spremenijo v nostalgičen ameriški kombi, vendar zadeva sploh ni poceni, ker boste za takšno karoserijo odšteli najmanj 27.000 evrov (ob tem morate seveda prispevati še donatorsko vozilo …).