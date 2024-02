En avtomobil, dve duši …

Med številnimi 4-kolesnimi dragulji, ki se bodo letos predstavili publiki ob obali italijanskega jezera Como (Concorso d'Eleganza Villa d'Este), bo tudi nova interpretacija legendarnega francoskega dirkalnika znamke Alpine (model A220 iz leta 1968), ki bo nastala v samo 19. primerkih.

Za nastanek nove interpretacije legendarnega dirkalnika znamke Alpine pa niso zaslužni Francozi, temveč Italijani (Zagato), ki so tokrat delovali pod taktirko poljskega kapitala, točneje Poljaka (Jakub Pietrzak), ki je v Katovicah leta 2013 odprl ekskluzivni prodajni salon z imenom La Squadra, kjer si kupci lahko omislijo nakup kakšnega avtomobila uveljavljenih aristokratskih znamk. Očitno gre za uspešen posel, ker je Pietrzak pred časom obiskal Milano, kjer je naročil oblikovanje in izdelavo 19. primerkov novodobne interpretacije modela A220, in to na tehnološki platformi aktualnega modela A110. Za vsak takšen cestni dirkalnik bo moral kupec odšteti približno 650.000 evrov (tovarniška cena brez dajatev) …

Leta 1968 so Francozi na tedanji dirki v Le Mansu prvič predstavili nadaljnjo evolucijsko izpeljanko modela A210 v obliki modela A220 'long tail'. S to 'dolgorepno' različico, ki ji zelo odgovarjajo daljše dirkalne steze z dolgimi ravninami, Francozi leta 1968 na vztrajnostni dirki v Le Mansu niso imeli veliko sreče, zato so kasneje enemu izmed samo osmih izdelanih primerkov modela A220 'odbili rep' in ga spremenili v 'short tail' različico za tekmovanje na relijih, kjer prevladujejo predvsem ovinki. Baje se je ta avtomobil v takšnem okolju zelo dobro obnesel. Sedaj, približno 55 let kasneje, smo dobili novodobno različico tega dirkalnega avtomobila, ki ga je konec šestdesetih let prejšnjega stoletja premikal vgrajeni 3,0-litrski bencinski V8 motor, ki ga je zasnoval legendarni Amédée Gordini.

To sposobnost preobrazbe zadka je od originala podedoval tudi novi AGTZ 'Twin Tail', ker se bo lastnik takšnega avtomobila, ki se oblikovno naslanja na originalni model A220, lahko sam poljubno odločil glede namestitve, odnosno odstranitve zadka. Poljaki in Italijani pa ob napovedi tega novega športnega avtomobila, ki bo prvič javno viden šele v letošnjem maju, niso razkrili tehničnih podrobnosti in dejanskih zmogljivosti tega posebnega avtomobila, ste pa lahko prepričani, da so odlične.