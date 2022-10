Hitra pomoč pri izgubi tlaka v pnevmatikah

Strokovnjaki nemške organizacije KÜS so tokrat lotili testiranja 12-voltnih kompresorjev, ki so ga izvedli ob pomoči novinarjev revij Auto Bild in Auto Bild Klassik. Izmed dvanajstih tokrat testiranih izdelkov sta dva pogrnila na celi črti, ker sploh nista uspela napolniti pnevmatike z zahtevanim tlakom.

Proizvajalci modernih avtomobilov znajo varčevati, žal pa ob tem pogosto varčujejo na napačnih mestih. Lep primer tega je že prav pogosta odsotnost pošteno dimenzioniranih rezervnih pnevmatik ali pa vsaj zasilnega rezervnega kolesa v primerih, ko ob vožnji z avtomobilom doživite 'gúmidefékt', ker vam bo priloženi kit komplet (kompresor in mašilo …) lahko pomagal samo v primerih manjših poškodb pnevmatik. V primeru resnejših poškodb pnevmatik boste na ta način ob daljši vožnji do vulkanizerja poleg poškodovane pnevmatike lahko uničili tudi platišče in ob tem poškodovali še podvozje in karoserijo. Kako pa je v primerih, ko brez vgrajenih bedarij v obliki senzorjev za meritve pritiska tlaka v pnevmatikah (rešitev za ljudi brez vsakega občutka, verjetno imajo v vozilih nameščen tudi senzor, ki jih med vožnjo avtomobila opozarja, da so še živi …) ugotovite, da vam volan rahlo vleče v eno ali pa drugo stran (to lahko ugotovite tudi ob zaviranju …), ker to po vsej verjetnosti predstavlja eno izmed dveh možnih posledic dejanj v obliki delno izpraznjene pnevmatike ali pa vas opozarja na morebitne poškodbe podvozja, odnosno potrebo po izvedeni 'optiki' (pravilna nastavitev komponent podvozja …).

V tem primeru so avtomobilisti si nekoč pomagali z ročnimi ali nožnimi tlačilkami, ki so jih v današnjih časih nadomestili 12-voltni kompresorji s priklopom na vgrajeni cigaretni vžigalnik v notranjosti potniške kabine, ki ga marketing v današnjih dneh pridno oglašuje kot 12-voltno vtičnico, razen v primerih, ko ste se odločili za opcijski 'kadilski paket' (včasih so imeli tudi najbolj oskubljeni avtomobili pepelnike, poleg tega ima vsak pameten nekadilec v avtomobilu za vsak slučaj shranjen tudi vsaj en vžigalnik …). In kje v tem paketu, ki si ne zasluži imena popolni kadilski paket, so poleg vžigalnika in pepelnika še cigarete, ki so ključni element (kadilci smo zasvojeni z nikotinom, ne pa vžigalniki in pepelniki …) vsakega 'kadilskega paketa'? Tokratni nemški test je potekal enostavno, mogoče bi se ga lahko lotili tudi naši strokovnjaki pri AMZS, da se jim ne bo treba pogosto kititi s tujim perjem (od stanovske organizacije človek pričakuje strokovnost, ne pa prilagajanje marketingu in širjenju njegovih bedarij …), ker je Nemce zanimalo samo to, če so testirani kompresorji sposobni napolnitve avtomobilskih pnevmatik. Ob tem jih je najbolj navdušil izdelek znamke Heyner (model AeroCube Pro), tudi na račun razumne prodajne cene (nemška prodajna cena znaša slabih 45 evrov).

Vendar je bila zmaga modela AeroCube Pro zelo tesna, ker je zmagal s samo eno točko prednosti, in to pred modelom znamke Heyner (BigAir Pro 237500, približno 55 evrov), z oceno 'gut' pa je bilo tokrat nagrajenih še šest drugih 12-voltnih kompresorjev. Oba omenjena zmagovalna kompresorja blestita predvsem v pogledu glasnosti delovanja, ker sta občutno tišja od konkurence, zmagovalec testa in izdelek znamke Autder (model AD-310, skoraj 80 evrov …) pa blestita tudi v pogledu točnosti pritaknjenih manometrov, najhitrejši pa je izdelek znamke Heyner, ki je zadano nalogo (dvig pritiska iz 1,5 na 3 bare v pnevmatiki v dimenzijah 195/70 R15) opravil v dveh minutah in 55. sekundah. V tem pogledu sta najslabša nizkocenovna izdelka znamk Vonroc ( model Mini Kompressor 12V, skoraj 22 evrov …) in Dunlop (model 92429, skoraj 16 evrov …), ker bo vsak izmed njiju za dokončanje naloge potreboval približno 10 minut časa. Ob tem bosta tudi 'opravilno nesposobna', ker s takšnim 'poflom' sploh ne boste v stanju napolniti pnevmatike do predvidenih treh barov pritiska, vaših pričakovanj bo namreč konec že pri približno 2,5 bara pritiska. Pri izdelku znamke Dunlop lahko uporabnik dobi tudi kakšno opeklino, ker se cevka za dovod zraka v pnevmatiko zelo segreva … Zato sta bila oba kompresorja na koncu deležna sramotne ocene 'mangelhaft' (slabo), razumni kupci se bodo paru takšnih kompresorjev raje izognili.

Nemci so posebej izpostavili izdelek znamke Autder (model AD-310 je uvrščen na solidno 5. mesto v skupnem seštevku). Ta najdražji tokrat testirani kompresor ob delovanju ne potrebuje vedno 12-voltnega priključka, ker ima vgrajen lastni akumulator. Kot zmagovalca v kategoriji 'Preis-Leistung' (razmerje med plačanim in dobljenim) pa omenjajo izdelek znamke Merece, ki vam za slabih 32 evrov lahko ponudi skoraj toliko 'glasbe' kot precej dražji kompresorji z nekoliko boljšo oceno, ker se je njihov 'Luftkompressor' (zračni kompresor) uvrstil na solidno 6. mesto v skupnem seštevku. Nemci pravijo, da vas ta ceneno delujoč izdelek ne sme preslepiti s svojo vizualno neprivlačnostjo, ker je ob delovanju primerno tih in efektiven.