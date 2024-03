Italijanska obuditev francoske športne ikone

Iz Italije prihaja novica o poskusu obuditve legendarnega francoskega športnega avtomobila znamke Alpine (model A310), ki je v zgodnjih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja napovedal vstop znamke Alpine na tržišče pravih GT avtomobilov.

Model A310 (1971-1985) je moral zelo dolgo živeti v senci veliko bolj prepoznavnega starejšega brata (model A110), ker mu na začetku kariere ni uspelo v celoti nadomestiti špartansko športnega in posledično tekmovalno zelo uspešnega modela A110, temveč so ga približno šest let izdelovali vzporedno z modelom A110, od katerega je občutno daljši (+ 50 cm) in širši (+7 cm), posledično pa tudi veliko bolj udoben (sedežna zasnova 2+2, za 17 cm povečana medosna razdalja), ker je A310 prvi pravi serijski GT model znamke Alpine.

Približno 20-članska mednarodna skupina oblikovalcev iz italijanskega podjetja ERRE Design Studio, ki jo vodi Hernan Charalambopoulos, se je ob 'projektiranju' naslednika prvotnega modela A310 osredotočilo predvsem na zelo karakterno podobo zunanjo (nos vozila s šestimi žarometi po vzoru citroëna SM (Série Maserati)) vozil iz prve (1971-1973) in druge (1973-1976) serije, ker so Francozi po mnenju številnih poznavalcev leta 1976 z uvedbo tretje serije (nos s samo še štirimi žarometi …) pokvarili kultno podobo primerkov iz prve in druge serije. Ob tem so Italijani skušali obdržati tudi proporce vozila, posledično je tudi novi A310 dejansko kompakten (dolžina: 415 cm), vendar tudi občutno širši (+ 13 cm pri kolotekih, širina: 176 cm …) od originala, poleg tega počiva na modnih 19-palčnih kolesih, medtem ko je original povsem dobro shajal z nameščenim setom 13-palčnih koles …

Ob pogledu na priložene fotografije avtomobila, ki trenutno obstaja samo v virtualnem svetu lahko ugotovimo, da je Italijanom ob oblikovanju dostojnega naslednika modela A310 uspelo obdržati in ob tem tudi posodobiti vse linije, ki zaznamujejo obliko enega izmed kultnih francoskih športnih avtomobilov, ki se je v kasnejših, občutno močnejših verzijah lahko kosal z nemško GT legendo v obliki 'zimzelenega' porscheja 911. Ker gre v primeru novega modela A310 trenutno samo za oblikovno študijo, ne vemo prav nič glede možnega vgrajenega pogonskega sklopa, obstajajo pa informacije, ki namigujejo, da bodo za pogon dostojnega naslednika prvotne 'tristodesetke' morda uporabili kar elektriko, seveda pod pogojem, da bo temu virtualnemu prototipu sploh uspelo priti v proizvodnjo.