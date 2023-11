Kultna panda za 25.000 evrov

Za ljubitelje kultnega italijanskega minimalističnega 'plezalca' se je v teh dneh pojavila enkratna priložnost, da postanejo lastniki ene izmed najboljših prvotnih pand 4x4 na tržišču, ker so se v Stellantisovi 'zakladnici' (oddelek Heritage) odločili, da se ločijo od resnično dobro ohranjene pande, ki ni nikoli zapustila 'svetih tal' (območje tovarne Mirafiori).

Zgodba o tej temnomodri pandi 4x4 trekking (54 KM / 39 kW), ki se je 'rodila' davnega leta 2001, je zanimiva, ker ta panda ni nikoli spoznala avtoceste, čeprav je verjetno 'slišala', da kaj takšnega res obstaja. Za to je krivo njeno 'zapečkarstvo', ker so jo v zadnjih 22. letih uporabljali samo za interne transportne namene po zemljišču tovarne Mirafiori, industrijskega giganta, ki se razprostira na približno 200 hektarjih površin, posledično je leta 1939 zgrajen obrat Mirafiori še vedno eden izmed največjih industrijskih obratov te vrste. Ob tem so Italijani z njo prevozili samo približno 40.000 kilometrov.

Zgodba pa postane še boljša takrat, ko izveste, da so Italijani pred prodajo tega avtomobila poskrbeli za preporod te temnomodre pande 4x4 trekking, ker so jo v okviru hišnega restavratorskega programa "Reloaded by Creators" temeljito obnovili, in to v vseh pogledih (obnovljena mehanika in električna napeljava, osvežena notranjost potniške kabine in na novo prelakirana karoserija …). Posledično naj bi za tako dobro pando 4x4 zahtevali približno 25.000 evrov. Interesenti za nakup tega prikupnega avtomobila, ki slavi minimalizem (s tem pa tudi pravo okoljevarstvo …), lahko dobijo vse potrebne informacije na elektronskem naslovu heritage@stellantis.com.