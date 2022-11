Letošnji dobitnik nagrade SPE Automotive Award 2022

Nemški koncern Rheinmetall AG po navadi povezujemo samo z orožarskimi izdelki in posli, očitno pa se Nemci ukvarjajo tudi z bolj pacifistično usmerjenimi tehnologijami, ker so na tokratnem izboru združenja SPE Central Europe (sekcija združenja Society of Plastics Engineers Inc.) prejeli glavno nagrado.

27 različnih strokovnjakov, ki odločajo o dobitnikih nagrade SPE Automotive Award, je letos nagradilo inovativno tehnologijo koncerna Rheinmetall, kjer so razvili revolucionarne vzmeti, ki so izredno primerne za vgradnjo v sodobne električne avtomobile, ker so oblikovane kot možni nadomestek aktualnih okroglih spiralnih vzmeti, očitno pa ob tem odpade tudi potreba po vgrajenih blažilnikih. Ker so nove vzmeti izdelane iz posebno obdelanih steklenih vlaken (fiberglas), ki jim kisik in voda ne moreta do živega (odpornost na korozijo …), so občutno (do 75 %) lažje od klasičnih vzmeti, s tem se občutno zniža nevzmetena masa podvozja, baje pa obstaja tudi 'emergency running' način delovanja v primerih, ko pride do njihovega zloma.

Po navedbi predstavnikov koncerna Rheinmetall, kjer imajo zelo dolgo orožarsko tradicijo (zametki koncerna segajo v leto 1889 …) in s tem tudi dolgo tradicijo izdelave bojnih in ostalih vojaških vozil, se je nova tehnologija vzmetenja že prijela pri nekaterih aktualnih proizvajalcih avtomobilov, kjer so vzmeti iz poliestra trenutno v fazi testiranj.