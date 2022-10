Marketinške trditve ne pijejo vode

Žal živimo v časih, ko nas marketing pridno posiljuje s pravljicami o neverjetnih varnostnih lastnostih modernih avtomobilov, ki so opremljeni z raznorazno 'invalidsko opremo' (kamere, senzorji in radar). Iz ZDA prihaja nov dokaz glede nezanesljivega delovanja raznih asistenčnih sistemov, ki jih neresni novinarji ob navezi z marketingom pridno kujejo v zvezde.

Strokovnjaki organizacije AAA (American Automobile Association) so se tokrat lotili testiranja štirih serijskih SUV modelov avtomobilov različnih znamk (Ford, Honda, Chevrolet in Toyota), ki so v ZDA že serijsko opremljeni s tehnologijo AEB (Autonomous Emergancy Braking), odnosno tehnologijo samodejnega zaviranja v sili, vendar ob povezavi z nekoliko višjo potovalno hitrostjo (65 km/h) in tremi možnimi scenariji (preprečitev naleta od zadaj, bočni nalet na drugo vozilo v križišču ter odvzem prednosti (zavijanje levo) v križišču), ki sta v ZDA zaslužna za skoraj 40 odstotkov vseh smrtnih žrtev v prometnih nesrečah. Rezultati vseh treh testiranj niso prav nič spodbudni, ker se je znova pokazalo kako učinkovitost sistema AEB upada z naraščanjem hitrosti vozila.

Medtem ko je testiranje 'samozavornih' sposobnosti testnih avtomobilov ob približevanju zadku vozila pred njimi pri približno 48 km/h prineslo dokaj solidne rezultate (izmed dvajsetih izvedenih testov so se testni avtomobili uspešno ustavili v 17. primerih (85 %)) je enako testiranje pri 65 km/h prineslo popolno razočaranje, ker so se testni avtomobili pri tej hitrosti večinoma (izmed dvajsetih poizkusov je bilo uspešnih samo 6 voženj (30 %)) zaleteli v zadek vozila pred njimi, zato se pametni ljudje ob vožnji z avtomobili ne bodo zanašali na delovanje vgrajene 'invalidske opreme', temveč se bodo vožnji raje posvetili kar sami, seveda ob povezavi z maksimalno zbranostjo. Res katastrofalno (100 odstotna odpoved delovanja sistema AEB …) pa je potekalo testiranje 'samozavornih' sposobnosti ob približevanju križiščem, ker sistem AEB ni opozoril voznika glede tega, da se mu v križišču približuje vozilo s strani, odnosno vozilo, ki mu bo ob zavijanju v levo presekalo pot.