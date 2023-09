Nov dan, nov SUV …

Poplavi novih SUV modelov ni videti konca, ker se rojevajo kot gobe po dežju. Medtem ko so oči evropske javnosti trenutno uprte v München, kjer poteka sejem IAA Mobility, se pri znamki Renault že pripravljajo na splovitev novega globalnega SUV modela iz segmenta B.

Prvo napoved novega Renaultovega globalnega SUV modela smo dobili že v letošnjem maju, ko so se pojavile prve patentne skice novega južnoameriškega predstavnika vozil iz priljubljenega B segmenta (supermini). Sedaj je pred nami nekaj fotografij, ki razkrivajo dokončno serijsko podobo avtomobila, ki bo uradno prvič predstavljen šele 25. oktobra v Riu de Janeiru na internem srečanju južnoameriških vodij znamke Renault.

Bolj skope so tehnične informacije glede novega modela, ki bo okrašen z modelno oznako kardian. Po do sedaj znanih informacijah, ki so bolj špekulativne narave, gre v primeru tega novega serijskega avtomobila za aktualni izdelek znamke Dacia (model sandero stepway (2020 - )), ki so ga Francozi oblikovno prilagodili južnoameriškemu okusu, ker imajo kupci Renaultovih vozil v Južni Ameriki trenutno samo dostop do sandera prejšnje generacije. Obstaja pa tudi nejasnost glede tega, ali se bo ta novi SUV model slučajno pojavil tudi v Evropi, kjer pri znamki Renault v zadnjem času intenzivno stavijo na podobne 'visoko nasajene' SUV modele, čeprav v drugačnih velikostih.