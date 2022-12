Nov seznam najmanj zanesljivih avtomobilskih znamk

Pred kratkim so pri zavarovalni hiši WarrantyWise predstavili letošnji seznam najbolj zanesljivih avtomobilskih znamk, tokrat pa so na vrsti trenutno najbolj nezanesljive avtomobilske znamke, ki večinoma prihajajo iz medijsko čislanega in nadvse opevanega 'premium' sveta.

V šestdesetih letih prejšnjega stoletja smo doživeli prvi pravi razcvet elektronike, temu se niso mogli upreti niti tedanji ameriški vojaški konstruktorji, ki so se ob snovanju različnih vojaških naprav in orožij pridno zatekali k uporabi čim večje količine elektronike, dokler niso te naprave postale že tako kompleksne, da so zaradi tega začele odpovedovati. V takšni situaciji smo tudi v teh časih, ker konstruktorji v avtomobilski industriji ob navezi z večinoma slaboumnim marketingom pridno pozabljajo na pomen kratice KISS (Keep It Simple Stupid), ki jo je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja oglaševal legendarni letalski konstruktor Clarence Leonard 'Kelly' Johnson, sicer vodja zelo čislane konstruktorske zasedbe v Lockheedovem ADP (Advanced Development Programs) oddelku 'Skunk Works', kjer so do sedaj razvili nekaj spektakularnih predstavnikov (U-2, SR-71 'Blackbird', F-117 'Nighthawk', F-22 'Raptor' in F-35 'Lightning' II) ameriške letalske industrije. Princip enostavnosti je do sedaj zagovarjalo že veliko čislanih ljudi (Leonardo da Vinci, William Shakespeare, Ludwig Mies van der Rohe, Bjarne Stroustrup, Theodor Seuss Geisel, Johan Cruyff, Antoine de Saint-Exupéry, Anthony Colin Bruce Chapman, Albert Einstein, Steve Jobs …), vendar današnji, čedalje bolj razvajeni kupci avtomobilov tega enostavno ne želijo razumeti, posledično proizvajalci avtomobilov že dobesedno tekmujejo v otovarjanju vozil z najrazličnejšo elektronsko kramo, ki v večini primerov ne deluje najbolj efektivno in zanesljivo.

Med tipičnimi predstavniki takšnih, z elektroniko 'do nezavesti' otovorjenih sodobnih avtomobilov, pa seveda najdemo tako imenovana 'premijska vozila' (prvih sedem mest na neslavni letošnji lestvici najmanj zanesljivih znamk avtomobilov zasedajo prav takšne znamke …), kjer je otovarjanje vozila z elektronsko kramo postalo eden izmed pomembnih virov zaslužka proizvajalcev vozil, ker lahko na ta način kupcem prodajajo precej dražje izdelke. Zato je letošnja letvica najmanj zanesljivih znamk nekoliko drugačna, ker na prvem mestu najdemo znamko Porsche, ki se je v preteklosti (v nemškem združenju starodobnikov pravijo, da se je era resnično zanesljivih avtomobilov zaključila že leta 2005, po tem letu se je začelo otovarjanje z IT kramo …), ko je bilo v avtomobilih vgrajene manj elektronske krame, lahko pohvalila z legendarno zanesljivostjo delovanja njenih avtomobilov. Žal je te ere očitno že zdavnaj konec, podobne ugotovitve lahko povežemo tudi z izdelki 'svetih treh kraljev' (znamke Audi, BMW in Mercedes-Benz), ki so letos v družbi pregovorno ne ravno najbolj zanesljive italijanske znamke Alfa Romeo, v družbi najslabših pa letos najdemo tudi izdelke znamk kot so Volvo, Opel in Mitsubishi, medtem ko je znamka Land Rover že dolgo na takšnih lestvicah, podobno kot znamka Alfa Romeo.

Najbolj pa bo ob lastništvu vozil bolela glava lastnike znamk avtomobilov kot sta Land Rover in Mercedes-Benz, ker bodo za najdražje popravilo lahko odšteli slabih 24.000 britanskih funtov, najcenejša glede odpravljanja napak pa je znamka Alfa Romeo, ker je britanski lastnik v slučaju najdražjega popravila ob tem izgubili samo slabih 7.000 britanskih funtov.