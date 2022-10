Nova zimska pnevmatika za električne avtomobile

Južnokorejska gumarska znamka Hankook je v teh dneh predstavila prvo, namensko razvito zimsko pnevmatiko iz družine iON, katere izdelki so namenjeni samo uporabnikom električno gnanih avtomobilov.

Prihod električnih avtomobilov je postavil nove zahteve za izdelovalce pnevmatik, predvsem zaradi občutno višje mase takšnih vozil in pretirane zaloge motornega navora. Oba faktorja lahko hitro poskrbita za uničenje običajnih pnevmatik (pnevmatike za klasično gnana vozila …), ki se morajo zaradi višje mase električno gnanega vozila in že kar pošastno odmerjenega motornega navora veliko bolj potruditi, da obdržijo vozilo na cesti in ga po potrebi tudi dobro upočasnijo. Ob vsem tem pa morajo proizvajalci pnevmatik upoštevati tudi pravila aerodinamike (ožje je boljše v pogledu možne avtonomije …), zato so pnevmatike za električna vozila po navadi ozka in velika (v pogledu premera …).

Južnokorejci zagotavljajo kupcem, da so ob razvoju nove zimske pnevmatike za električna vozila upoštevali vse kriterije, ki odlikujejo dobre zimske pnevmatike, poleg tega so razkrili še nekaj 'tehničnih sladkorčkov', ki naj bi k nakupu takšnih pnevmatik premamili kupce. Najprej omenjajo posebno oblikovano tekalno površino pnevmatike iON Winter, katere kemijska sestava je oplemenitena z rastlinskimi olji. Posledično se nova južnokorejska zimska pnevmatika hvali z majhnim kotalnim uporom in optimalnim oprijemom, kar je po svoje kontradiktorno (brez dobrega kotalnega upora ni oprijema …) in neproduktivno (v pogledu zagotavljanja dobre zavorne lege in učinkovitega zaviranja …), je pa všeč marketingu, ker nižji kotalni upor povzroči manj trenja, s tem pa se podaljša avtonomnost vozila (s samo enim polnjenjem akumulatorjev …).

Omenjajo pa tudi nizek hrup, ker imajo zimske pnevmatike po navadi bolj grob relief in so ob vožnji posledično glasnejše od letnih pnevmatik. Ker pri električnem avtomobilu ni klasičnih ustvarjalcev zvoka (bencinski ali pa dizelski pogonski sklop …), ki lahko pri običajnem avtomobilu zadušijo hrup pnevmatik, je to pomemben faktor glede udobja ob vožnji z modernimi 'cestnimi jadrnicami' (električni avtomobili), kjer ob vožnji lahko uživate v žvižganju vetra in pogonskega sklopa ter ob cviljenju pnevmatik. Vse skupaj (vožnja z električnim avtomobilom …) spominja na spolni odnos dveh gluhonemih oseb … (je sicer luštno, vendar nekaj manjka …). Poleg tega se takšna zimska pnevmatika lahko pohvali z veliko nosilnostjo, ki bi sigurno ustrezala vsem lastnikom lahkih gospodarskih vozil, ker je pač nameščena na osebne avtomobile z občutno (ob primerjavi s klasično gnanimi avtomobili) večjo maso. Hvalijo se tudi z nizko obrabo, ker je fizika tudi v tem pogledu neizprosna (težji ko je vaš 'urbani in ekološki' 4-kolesni 'Titatnik', hitreje boste izrabili nameščene pnevmatike in zavorne ploščice …), da o izgubi vozne dinamike zaradi prevelike mase niti ne razmišljam …

Zato so Južnokorejci poskrbeli še za en trik, ker naj bi aerodinamično optimizirali tekalni profil takšne zimske pnevmatike, s tem naj bi znova dosegli napredek pri avtonomiji vozila. O tem, ali te navedbe držijo, pa bodo lahko v bližnji bodočnosti poročali 'testni zajčki' (kupci …), ki si bodo za njihova striktno električno gnana vozila omislili set takšnih 'superiornih' zimskih pnevmatik, ki so seveda 'premijske' (čarobna beseda v svetu marketinga …).