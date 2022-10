Pariški nastop korporacije Great Wall Motor

Wey Coffee 01

Na letošnji mednarodni avtomobilski razstavi v Parizu so se publiki predstavili tudi štirje izdelki znamk ORA in Wey, ki sodita pod okrilje kitajske korporacije Great Wall Motor. Poleg že znanih modelov so Kitajci tokrat pokazali nov model ‘The Next Ora Cat’ v slogu nekaterih aktualnih porschejev ter novi SUV znamke Wey.

V Parizu, ki je letos dejansko ‘okupiran’ s strani kitajskih proizvajalcev avtomobilov, sta se obiskovalcem predstavili dve serijski različici že znanega modela znamke ORA, ker so Kitajci v Pariz pripeljali dve različici modela funky cat. Tako se je običajni različici tega modela pridružila še različica ‘GT’, ki seveda nima prav nobene smiselne povezave s pravimi GT avtomobili (pravi GT ima lahko samo en par bočnih vrat …), niti se ne more pohvaliti z izboljšanimi zmogljivostmi. Takšen ‘kvazi GT’ boste prepoznali po drugače oblikovanih odbijačih in drugačnem volanskem obroču ter drugače oblikovanih šobah za prezračevanje notranjosti potniške kabine. Čeprav so v Nemčiji v teh dneh že napovedali pričetek prodaje (23. januar 2023) modela funky cat in njegove ‘GT’ različice, Nemci (Frey Import Services GmbH) ob tem še niso razkrili prodajnih cen. Relativno kompaktni funky cat (dolžina: 4235 mm, širina: 1825 mm, višina: 1596 mm, medosna razdalja: 2650 mm), ki želi biti 'lifestyle' električni avtomobil, se hvali z avtonomijo (enkratno polnjenje akumulatorjev) v razponu od 310 do 420 kilometrov ter z nedavno pridobljenimi 5. zvezdicami na Euro NCAP testih. Nemcem bodo ponujali dva različno odmerjena paketa (kapaciteta: 48 ali 63 kWh) vgrajenih akumulatorjev s kombinirano porabo električne energije (100 km) v območju od 16,7 do 16,8 kWh. Podatkov glede dejanske zmogljivosti modela funky cat, ki je mobiliziran ob pomoči vgrajenega 126 kilovatnega (171 KM) električnega pogonskega sklopa pa trenutno ni na voljo.

Iz nekoliko drugačnega testa je novi model znamke ORA s trenutno neobičajno modelno oznako ‘The Next Ora Cat’ (dolžina: 4871 mm, širina: 1862 mm, višina: 1500 mm, medosna razdalja: 2870 mm), ki nagovarja nekoliko bolj zahtevne in premožne kupce. V tem primeru Kitajci stavijo na modno ‘fastback’ zasnovo (predvsem zaradi aerodinamike), ki trenutno prevladuje pri proizvajalcih električnih avtomobilov. Čeprav gre v teh primerih v resnici samo za 4-vratne limuzine ali pa 5-vratne kombilimuzine, se tudi Kitajci niso mogli upreti ‘marketinškemu virusu’, ki spreminja takšne avtomobile v ‘4-vratne kupeje’ (še ena slaboumna marketinška ideja, za njen nastanek so v prvi vrsti zaslužni Britanci, točneje znamka Rover z nekdanjim 4-vratnim modelom 5B ‘kupe’ …), poleg tega je ‘The Next Ora Cat’ zelo podobna nekaterim aktualnim porschejem z večjim številom bočnih vrat. Po neuradnih informacijah ima voznik takšnega vozila s ‘športno maso’ v območju 2,2 tone (najbrž so tudi 150-kilogramske Nemke v ‘AMG, M, RS in R-line' trenirkah zelo športne …) na voljo 300 kW pogonske moči ter 680 Nm motornega navora, temu primerne so tudi zmogljivosti modela ‘The Next Ora Cat’, vsaj v pogledu pospeševanja (0-100 km/h: 4,3 sekunde), medtem ko je končna hitrost presenetljivo nizka (180 km/h). Po zelo optimističnih napovedih proizvajalca znaša akcijski radij (kapaciteta vgrajenih akumulatorjev: 83,5 kWh) tega 4-kolesno gnanega električnega avtomobila približno 430 kilometrov. V Evropi bo ta model na voljo leta 2023.

Evropskim kupcem se bo predstavil tudi priključni hibrid znamke WEY z modelno oznako coffee 01 (dolžina: 4870 mm, širina: 1960 mm, višina: 1690 mm, medosna razdalja: 2910 mm), ki predstavlja premijski SUV model te znamke, ki je dobila ime po ustanovitelju in prvemu človeku (Jack Wey) koncerna GWM. Kombinirana moč vgrajenega hibridnega pogonskega sklopa v tem SUV vozilu znaša 350 kW, vozniku bo na voljo tudi 847 Nm motornega navora. S takšnim priključnim hibridom bo uporabnik ob striktni uporabi električnega pogona lahko prevozil približno 150 ‘WLTP’ kilometrov (izsledki internih testiranj …), odnosno skoraj 800 kilometrov v kombinaciji z vgrajenim 2,0-litrskim fosilnim pogonskim sklopom, ki mu lahko zagotovi tudi hite pospeške (0-100 km/h: 5 sekund) in visoko hitrost (največja hitrost: 235 km/h). Osnovna nemška prodajna cena modela coffee 01 znaša 55.900 evrov. Temu modelu se bo v prvi polovici leta 2023 pridružil še podobno oblikovan SUV iz C segmenta z modelno oznako coffee 02, ki bo za razliko od večjega SUV brata na voljo tudi s pogonom na samo eno os. V bližnji bodočnosti Slovenci ne bomo deležni takšnih izdelkov kitajske avtomobilske industrije, ker so izdelki obeh znamk trenutno na voljo samo Nemcem in Britancem ter Izraelcem.