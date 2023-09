Povečan odmerek praktičnosti

V Münchnu, kjer poteka sejem IAA Mobility, se je predstavil tudi novi renault grand kangoo, ki bo privabljal kupce s povečanim odmerkom praktičnosti v obliki 7-sedežne konfiguracije in kljub temu zajetno odmerjenega osnovno razpoložljivega prtljažnega prostora (500 litrov).

Največja trenutna neznanka novega grand kangooja so njegove dejanske karoserijske mere, ker Francozi ob prvi predstavitvi novega potniško dostavnega avtomobila, ki bo kupcem na voljo na začetku leta 2024, niso razkrili vseh njegovih detajlov. Sodeč po fotografijah je za njegovo povečano dolžino zaslužna predvsem večja medosna razdalja, ker se zadnja bočna vrata sedaj raztezajo na 83. centimetrih dolžine (18 cm več kot pri običajni verziji modela kangoo).

'Familiale' različica modela kangoo bo lahko sprejela 7 potnikov na posamičnih, dobro prilagodljivih sedežih (Francozi ob tem omenjajo 1024 možnih sedežnih konfiguracij!) in kljub temu še vedno ponujala 500 litrski volumen prtljažnega prostora. Omenjajo pa tudi rekordno odmerjen (16,4 cm) prostor za kolena v tretji sedežni vrsti ter možnost prevažanja dolgih tovorov z dolžino v območju 311 centimetrov. Če bo uporabnik odstranil večino sedežev (druga in tretja sedežna vrsta) in ob tem potreboval še preklop sopotnikova sedeža, bo v takšnega kangooja lahko stlačil do 3750 litrov tovora. Dodatnih 58 litrov prostora se skriva pod triom sedežev v drugi sedežni vrsti.

Omenjajo pa tudi možnost doplačila za krilno deljena vrata (razmerje: 1/3 ali 2/3 na zadku). Brez doplačila bo uporabnik deležen vgradnje običajnih dvižnih petih vrat na zadku. Vse ostalo ostaja podobno kot pri običajni 'SWB' različici modela kangoo.