Tajvanska premiera dveh novih avtomobilov

Na včerajšnjem ‘HHTD’ (Hon Hai Tech Day) dnevu, ki je potekal v Tajpeju, sta se zbrani publiki prvič predstavila dva povsem nova serijska modela znamke Foxconn, katere lastnik je skupina Hon Hai Technology Group, ki jo poznamo kot največjega svetovnega proizvajalca elektronike.

Očitno so pred nami časi, ko se bo lahko vsak IT proizvajalec pričel ukvarjati z izdelavo električnih avtomobilov, zato me sploh ne bi začudilo, če bi v bližnji bodočnosti izvedel, da bodo električne avtomobile po novem proizvajali tudi v Velenju, kjer je sedež nam dobro znane znamke Gorenje, ki sodi pod okrilje kitajskega koncerna Hisense.

Poleg dveh povsem novih serijskih modelov z zelo preprostim parom modelnih oznak (B in V) so Tajvanci včeraj pokazali tudi serijski model C, ki bo kupcem po svetu znan kot SUV izdelek znamke Luxgen (model N7), ker bo za njegovo proizvodnjo poskrbelo podjetje Yulon Motor. Model C se lahko pohvali s solidno izraženo pogonsko močjo (težja ko je električna ‘SUV krava’, več pogonske moči potrebujete za njeno dostojno avtonomno premikanje …) v obliki 338 kW (466 KM) pogonske moči in že običajnimi pospeški (za električno gnana vozila), ker bo pospeševanje od 0 do 100 km/h zaključeno že v 3,8 sekunde. Model C naj bi začeli proizvajati v drugi polovici leta 2023. Baje imajo za ta model že 15.000 prednaročil ...

Več zanimanja kupcev bo najbrž požel novi ‘tajvanski ID.3’ v obliki modela B, ki se lahko pohvali z oblikovanjem italijanske oblikovalske hiše Pininfarina. Relativno kompaktni (dolžina: 4,3 metra, širina: 186,5 cm, višina: 153 cm, medosna razdalja: 280 cm) oblikovni križanec med klasično 5-vratno kombilimuzino in klasičnim ‘station wagon’ vozilom je zasnovan na enaki tehnološki platformi kot model C, vendar z občutno nižjo pogonsko močjo (169 kW / 233 KM) ter občutno krajšim akcijskim radijem (približno 450 km) ob primerjavi z modelom C, ki naj bi v idealnih pogojih s samo enim polnjenjem akumulatorjev prevozil približno 700 kilometrov.

Tajvanska publika je včeraj lahko spoznala tudi prvi, striktno električno gnani ‘kompaktni’ (2-metrski košarkarji so pa po tej slaboumni marketinški logiki najbrž pritlikavci …) poltovornjak znamke Foxconn z uporabno nosilnostjo ene tone. O tem poltovornjaku, ki je po velikosti zelo podoben podobno ‘kompaktnemu’ izdelku znamke Ford (model ranger), včeraj niso razkrili veliko informacij. Vemo samo to, da je njegova medosna razdalja (322 cm) samo 5 centimetrov krajša kot pri aktualnem rangerju, poleg tega ima podobno odmerjen (dolžina: 1,5 metra) tovorni prostor kot toyota hilux. Omenjajo pa tudi akcijski radij v območju 420. Kilometrov.