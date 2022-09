Toyota ostaja simbol zanesljivosti

Iz Velike Britanije prihaja novica o letošnji raziskavi glede zanesljivosti avtomobilov, ki so jo ob pomoči bralcev ponovno izvedli novinarji britanske revije What Car? Kot po navadi je med deseterico najbolj zanesljivih avtomobilskih znamk zastopanih 6 azijskih serijskih modelov različnih japonskih in južnokorejskih proizvajalcev avtomobilov …

Za nakup novega ali pa rabljenega avtomobila obstaja veliko razlogov, razlogov za kasnejšo zvestobo lastnikov določeni avtomobilski znamki je občutno manj, predvsem pa na zvestobo vpliva zanesljivost delovanja avtomobila. V tokratni britanski raziskavi je sodelovalo približno 25.000 britanskih lastnikov avtomobilov, ki so stari največ 5 let. Tako so britanski novinarji dobili nov vpogled glede zanesljivosti delovanja 248 starejših serijskih modelov avtomobilov, ki nastajajo pri dvaintridesetih avtomobilskih znamkah. Vendar se je potrebno ob tem vedno zavedati, da takšne in podobne ankete (recimo anketa organizacije J. D. Power …) niso ravno najbolj verodostojne, ker na tem svetu obstajajo tudi ljudje, ki vam glede okvar na njihovih vozilih ne bodo nikoli dali iskrenega odgovora, ker ščitijo ugled proizvajalca in ob tem skušajo ohranjati mit 'nepokvarljivih avtomobilov', ki jih pač vozijo, čeprav imajo morda s temi vozili veliko težav.

Britanci so tokrat izpostavili štiri avtomobile (hyundai tucson, mini convertible, kia soul (2014-2019) in mitsubishi eclipse cross (2017-2021)), ker gre za edina vozila, ki se lahko po petih letih starosti pohvalijo s 100 odstotno zanesljivostjo delovanja, vsaj če verjamemo njihovim lastnikom. Med najbolj zanesljivimi avtomobilskimi znamkami sta na vrhu ponovno Toyota (97.2%) in Lexus (98.4%), medtem ko se pri znamki Jeep (77.0%) po novem lahko pohvalijo, da so v pogledu nezanesljivosti delovanja celo slabši od že pregovorno nezanesljivih modelov znamke Land Rover (81.4%).

Točne podatke glede zanesljivosti najdete v priloženih preglednicah.