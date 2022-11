Z okoljevarstvom popolnoma skregan trend

V številnih nemških medijih se je v teh dneh pojavila nova analiza nemškega tržišča električno gnanih avtomobilov, ki so jo pripravili zaposleni v nemškem inštitutu CAM, kjer ugotavljajo, da je trenutna stopnja 'SUVIZACIJE' tega segmenta zelo zaskrbljujoča, ker gre v tem primeru za trend, ki se pospešeno odmika od temeljnih okoljevarstvenih vrednot.

V primeru novih električno gnanih SUV modelov kot je približno 5-metrski volvo EX90 (neto masa: 2818 kg!), ki ga zelo neresni novinarji (marketinški lakaji …) seveda kujejo v zvezde kot nekaj neverjetno ekološkega in ob tem delajo po tleh 'lužice' od čiste sreče (namesto, da bi ravnali kot pravi novinarji in se spraševali kam gre ta nori svet …) je najbolje vidna dvojna morala današnje zahodne civilizacije, ker po eni strani iz našega sveta izganjamo plastične slamice ter plastične piknik pripomočke in organiziramo številne konference na temo okoljevarstva, kjer zelo radi blebetamo o 'zelenem prehodu', vendar se na njih najraje pripeljemo z ogromnimi in že prav nesramno 'zavaljenimi' modernimi avtomobili, ki so popolno nasprotje vsega kar uteleša okoljevarstvo, ker vsi ti gospodje in gospe ob tem pozabljajo, da je skromnost (manjše hiše, manjša stanovanja, manjši avtomobili, manjša poraba hrane in ostalih dobrin …) ena izmed ključnih vrlin okoljevarstva. Težave današnje, zelo razvajene evropske družbe pa lepo ponazarja legendarni stavek (»vsi bi se radi vrnili k naravi, vendar tja nihče ne želi oditi peš«) enega izmed zelo razumnih Avstrijcev, ki sem ga pred leti spoznal na reliju Saturnus, kjer je tekmoval s starodobnim reli escortom (model znamke Ford).

Podobno razmišlja tudi cenjeni nemški profesor (Stefan Brazel) iz nemškega inštituta CAM (Center of Automotive Management), ki v aktualni študiji ugotavlja, da modna 'SUVIZACIJA' segmenta električnih avtomobilov prinaša 'ökologisch bedenklich' (ekološko vprašljivo) učinek na elektromobilnost, ker je fizika v tem pogledu neizprosna (težji ko je avtomobil, več pogonske energije je potrebne za njegovo kolikor toliko spodobno avtonomno premikanje …), posledično je raven porabe električne energije ob vožnji takšnih 'mestnih terenskih' vozil lahko občutno višja, s tem pa bo višja tudi raven pokurjenega premoga v naših termoelektrarnah. Za razcvet takšnih vozil je kriva predvsem evropska politika, ker so v Bruslju pred časom sprejeli nekaj izredno slaboumnih odločitev glede razvoja elektromobilnosti. Ena izmed njih je utopična ekološka norma Euro 7 ob povezavi z vgradnjo obligatorne, varnostno vprašljivo delujoče 'invalidske opreme' (kopica raznih asistenčnih sistemov, ki v praksi nikoli ne delujejo 100-odstotno, kar je dober recept za nastanek novih nesreč, ker elektronska navlaka znižuje zbranost voznikov …) v vseh novih avtomobilih, posledično bodo prodajne cene manjših in dejansko kompaktnih avtomobilov (avtomobili iz evropskega A (mini) in B segmenta (supermini)) poskočile do te mere, da njihova proizvodnja ne bo več rentabilna. S tem bodo slaboumni bruseljski lakaji kapitala dokončno ubili dejansko ekološko naravnane avtomobile, pridno pa že sedaj podpirajo izdelavo in prodajo težkih in velikih avtomobilov z že prav nesramno odmerjenimi prodajnimi cenami. Sedaj od teh politikov pričakujem, da v njihovi neverjetni skrbi za varnost evropskega prebivalstva sprejmejo še predpise, ki pešcem in kolesarjem zapovedujejo obvezno nošenje 'hokejske ali pa ragbi opreme' (ali pa opcijske vojaške čelade ob povezavi z zaščitnim jopičem …) v vsakdanjem življenju. Bomo pač nekoliko bolj okorni, vendar varni, podobno kot z varnostjo obremenjeni družbeno neodgovorni potniki v SUV-jih (varen za njih in smrtno nevaren za vse ostale …).

Glavna težava velikih modnih, striktno električno gnanih 'SUV krav' leži prav v njihovi masi, ki se jo ne more sramovati prav noben pošten manjši tovornjak, ker ob večji masi potrebujete tudi večje število električno gnanih 'konj', posledično pa s tem povzdignete povprečno porabo električne energije. Lep primer tega kako pogubna je prevelika masa v pogledu povprečne porabe sta prodajno uspešni fiat 500e in jaguar i-pace. Medtem ko vas bo simpatični in dejansko urbani avtomobil kot je fiat 500e na vsakih 100 prevoženih kilometrov olajšal za 13 kWh vas bo dobro rejeni jaguar olajšal za 22 kWh, se pravi, da boste z lahkoto (ob želji po hitrejši hitrosti in dvigu udobja (prižig klimatske naprave in ostalih 'must have' igrač v modernih avtomobilih) dosegli povprečno porabo dveh električnih fiatov 500. Bravo, jaguar i-pace je pa res neverjetno ekološki, podobno kot ostale, podobno odmerjene električno gnane 'sumo SUV krave' nekaterih uveljavljenih proizvajalcev avtomobilov. Kako torej ustaviti SUV norost, ki je v tem času dosegla že neverjetno razsežnost na nemškem tržišču, ker so Nemci in Nemke v prvih letošnjih devetih mesecih pokupili toliko novih električno gnanih SUV modelov, da imajo ta 'mestna' vozila za 'gibalno ovirane' na nemškem tržišču električnih avtomobilov (skupno prodanih 272.473 avtomobilov iz vseh segmentov) že 44-odstotni tržni delež, medtem ko imajo bolj kredibilni 4-kolesni okoljevarstveniki (v pogledu gabaritov karoserije in neto mase) iz evropskih A, B in C (golfov razred) segmentov samo še 42-odstotni tržni delež. Najprej bi bilo potrebno spreobrniti evropske politike, ki nam s svojim razsipništvom in dekadenco ne dajejo prav nobenega pozitivnega zgleda, ker bi s tem nato lahko sprožili prepoved oglaševanja takšnih vozil, nato pa bi z bolj zaostreno davčno zakonodajo (ob vsakoletni registraciji in nakupu bi lahko uvedli davek na neto maso in gabarite (mere) karoserije …) lahko 'nagradili' vse dosedanje uporabnike in bodoče kupce takšnih družbeno neodgovornih avtomobilov, seveda ob predpostavki, da želimo s tem poskrbeti tudi za zanamce, drugače jim bomo pustili samo 'prazen in izropan žakelj' z imenom Zemlja …