Že osma zaporedna sponzorska pogodba z Judo zvezo Slovenije

Bogdan Gabrovec Peter Verčič

Podružnica Suzuki v Sloveniji je po večletnem zaporednem uspešnem sodelovanju z Judo zvezo Slovenije na gradu Strmol podpisala nadaljnjo enoletno sponzorsko pogodbo z njimi. Štiri sponzorska vozila Suzuki VITARA so bila predana v uporabo Judo zvezi Slovenije.

Peter Verčič, direktor Podružnice Suzuki v Sloveniji: Veseli me, da ob svečanih podpisih sponzorskih pogodb med Podružnico Suzuki v Sloveniji in Judo zvezo Slovenije ter predajah novih sponzorskih vozil danes lahko že osmič, tako kot ob podpisu prve sponzorske pogodbe, sedaj že kar davnega leta 2017, spet poudarim, da znamka Suzuki vidi sodelovanje s slovenskimi judoisti dolgoročno. Podpis že osme zaporedne pogodbe dokazuje našo zavezanost podpori enemu od najbolj trofejnih slovenskih športov. Verjamem, da smo pri Suzukiju do sedaj že dodali nekaj kamenčkov v mozaik preteklih uspehov in, da bomo dodali še kakšnega v mozaik prihodnjih. Letos je spet olimpijsko leto in nova priložnost za dokazovanje. Pri Podružnici Suzuki v Sloveniji želimo vsem petim slovenskim judoistkam, ki se bodo na pariških tatamijih potegovale za kolajne, čim več uspeha in potrebne športne sreče, da uresničijo svoje športne sanje.



Bogdan Gabrovec, predsednik Judo zveze Slovenije: Najlepše se zahvaljujem Suzuki Slovenija za ponovno podaljšanje sponzorske pogodbe. Samo želimo si lahko, da bi bilo več takšnih podjetji, ki bi nas vrsto let neumorno podpirala tako kot Suzuki Slovenija, za kar smo izjemno hvaležni. Suzuki in judo gradita na enakih vrednotah spoštovanja in trdega dela. Verjamem, da nam prav skupne vrednote prinašajo uspeh, ki ga bomo želi tudi v prihodnje.