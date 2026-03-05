Zmaga pnevmatike znamke Pirelli

Testiranja letnih pnevmatik so se tokrat lotili tudi v nemškem avtomobilskem klubu AvD (Automobilclub von Deutschland), kjer so se lotili primerjave 15. letnih pnevmatik v dimenzijah 215/55 R17 98W. Na koncu je slavila pnevmatika znamke Pirelli.

Letna pnevmatika znamke Pirelli (tip Cinturato C3, povprečna nemška prodajna cena 4. pnevmatik: 540 evrov) je navdušila Nemce z njenimi voznimi lastnostmi po suhi in mokri vozni podlagi, ker hvalijo kratke zavorne poti, veliko stabilnost, precizno vodenje in dobre varnostne rezerve ob splavanju (aquaplaning). Na drugem mestu je pristal izdelek znamke Continental (tip Ultra Contact NXT, 635 evrov), tretja je letna pnevmatika znamke Goodyear (tip Efficient Grip Performance 2, 510 evrov). Oceno 'Sehr gut' (zelo dobro) so si tokrat prislužili tudi izdelki znamk Michelin (tip Premacy 5, 615 evrov), Falken (tip Ziex ZE320, 445 evrov), Bridgestone (tip Turanza 6 Enliten, 545 evrov), Toyo (tip Proxes Comfort, 440 evrov) in Hankook (tip Ventus Prime 4 K135, 425 evrov).

Tri tokrat testirane letne pnevmatike so jo odnesle z oceno 'gut' (dobro). Ob tem govorimo o izdelkih znamk Maxxis (tip Premitra HP6, 375 evrov), Vredestein (tip Ultrac +, 460 evrov) in BF Goodrich (tip Advantage 2, 485 evrov). Ob tem so posebej izpostavili izdelek znamke Maxxis, ker je ta letna pnevmatika absolutni zmagovalec v pogledu plačanega in dobljenega, Nemci ji zamerijo samo nekoliko večjo težo (masa ene pnevmatike: 10 kg) ob primerjavi z zmagovalko tega testa (Cinturato C3: 9,12 kg) in nekoliko slabšo oceno na področju ekologije. Ta pnevmatika dokazuje, da vam za nakup dobrih letnih pnevmatik ni potrebno jemati 'hipoteke'. Samo dve tokrat testirani pnevmatiki (Linglong Sport Master, 310 evrov in Nexen N‘Fera Primus (SU1 Plus, 400 evrov) sta prejeli še sprejemljivo oceno 'empfehlens wert' (priporočljivo). Pnevmatiki znamke Linglong očitajo zelo visok kotalni upor, kar ima lahko negativne posledice na povprečno porabo goriva ali energije, slabo se je odrezala tudi v pogledu dolgoživosti. S to težavo se mora spopadati tudi izdelek znamke Nexen, ki ima poleg tega tudi nekaj težav glede obnašanja na suhi vozni podlagi.

Dobili pa smo tudi dve letni pnevmatiki, ki sta na tem testu pogrnili, ker sta prejeli najslabšo možno oceno 'Nicht empfehlens wert' (nepriporočljivo). Izdelek znamke Sunfull (tip SF-888, 335 evrov) ima resne težave na mokri vozni podlagi, sploh ob zaviranju, ne ravno najbolje se obnaša tudi na suhi vozni podlagi. Poleg tega ima tudi ta pnevmatika velik kotalni upor. Še slabše pa je ocenjena letna pnevmatika znamke Autogreen (tip Smart Chaser SC1, 290 evrov), ki lovi kupce predvsem na račun nizke prodajne cene, vendar to prinaša posledice v obliki nesprejemljivih voznih lastnosti na suhi in mokri vozni podlagi. Nemci so tokrat prvič podelili tudi ocene iz kategorije 'Greenovation'. Ob tem so zaradi njihovih okoljevarstvenih lastnosti in dolgoživosti nagradili izdelke znamk Goodyear, Continental in Bridgestone.