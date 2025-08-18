Avto.info
Analiza podjetja Classic-Analytics

10 fordov, ki pridobivajo na vrednosti

Analiza podjetja Classic-Analytics

Avtor: Foto: Ford

Vsi vemo, da na tem svetu obstajajo nekateri sanjski fordi (lep primer tega so replike in originalne verzije modela GT40 …), ki vam iz žepa lahko potegnejo zelo veliko denarja, obstaja pa tudi nekaj velikoserijskih fordov, ki pridobivajo na vrednosti.

Trenutno najbolj čislana med kupci klasičnih velikoserijskih fordov sta predvsem capri 2600 RS (1970-1973) in pa escort I RS 2000 (1974-1975). V obeh primerih boste za nakup odlično ohranjenega ali pa restavriranega primerka potrebovali od 70.000 do 80.000 evrov. Podobno vsoto denarja boste morali odšteti tudi za odlično ohranjenega escorta Cosworth RS (1993-1997). Sedaj pa se občutnega prirastka pri vrednosti lahko razveselijo tudi lastniki mustanga GT V8 (1991-1993), ker so prodajne cene tega avtomobila v zadnjem letu poskočile za neverjetnih 97,7 odstotkov. Še lani ste ob prodaji takšnega forda lahko dobili največ 8.600 evrov, letos morate za nakup te različice modela mustang odšteti najmanj 17.000 evrov.

Med fordi, ki so se v roku enega leta dobro podražili pa omenjajo tudi nekaj odprtih (kabriolet) escortov v različicah XR3i (1992–1994, vrednost leta 2024: 5.100 evrov, vrednost leta 2025: 6.800 evrov, + 33,3 %), 1,6i (1983–1990, 5.600, odnosno 7.400 evrov, + 32,1 %) in 1,8 16v (1995–1998, 4.700, odnosno 5.400 evrov, + 14,9 %), dražji je tudi dvovratni escort II 1600 S (1975–1980, 12.000, odnosno 13.000 evrov, + 8,3 %). Prirastka pri vrednosti se lahko letos razveselijo tudi lastniki nekaterih caprijev (capri 2,8 turbo (1981–1982, 30.000, odnosno 38.000 evrov, + 26,7 %), capri 3,0 (1974–1978, 18.000, odnosno 20.000 evrov, + 11,1 %) in capri 2,8i (1981–1983, 21.000, odnosno 22.000 evrov, + 4,8 %)). Dražja je tudi kultna fiesta XR2i (1989–1992, 6.200, odnosno 7.600 evrov, + 22,6 %), prvotna puma 1,7i (1997–2002, 2.500, odnosno 3.100 evrov, + 24 %) in pa prestižni taunus 20M (1967-1968, od 21.500 do 23.800 evrov, + 23,8 %).

