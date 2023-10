80 milijonov prodanih avtomobilov

Suzuki Suzulight Sedan Suzuki Suzulight Van Suzuki Fronte 800 (C10) Suzuki Fronte 800 (C10) Suzuki Fronte 800 (C10) Suzuki Alto (SS30/SS40) Suzuki Alto (SS30/SS40) Suzuki Alto (SS30/SS40)

Pri Suzukiju imajo letos zelo dober razlog za slavje, ker so Japonci v teh dneh razkrili, da so od leta 1955 do danes prodali 80 milijonov novih avtomobilov. Od te kvote jih skoraj 29 milijonov vozi po japonskih cestah, ostalih 51 milijonov (približno) prodanih Suzukijev pa lahko srečate na vseh ostalih cestah in brezpotjih tega sveta.

Odličen rezultat za ne ravno največjo avtomobilsko znamko, ki je v avtomobilski posel vstopila relativno kasno (1955), vendar je kasneje postala svetovno znan specialist za majhne avtomobile in terenska vozila. Prvi resnično pomemben jubilej (10 milijonov prodanih avtomobilov) so Japonci dosegli šele po štiriintridesetih letih proizvodnje (junij leta 1989), vendar jim je globalna ekspanzija zagotovila rast, posledično so do junija leta 1998 prodali že 20 milijonov novih avtomobilov. Naslednji mejnik (30 milijonov novih avtomobilov) so dosegli v decembru leta 2004. V naslednjih petih letih (maj leta 2009) so dosegli nov mejnik, ker so kupcem do takrat dostavili že 40 milijonov novih avtomobilov. Pred desetimi leti (april 2013) so slavili nov jubilej, ker so kupcem prodali 50 milijonov novih avtomobilov. Naslednjih 10 milijonov novih avtomobilov so prodali v novembru leta 2016, po samo treh letih proizvodnje. Pred tremi leti (januar leta 2020) je število skupno izdelanih novih suzukijev poskočilo na 70 milijonov. V letošnjem avgustu se je število do sedaj izdelanih novih avtomobilov te znamke dvignilo na 80 milijonov. Za to je zaslužen predvsem uspeh znamke Suzuki na domačem tržišču, kjer je znamka Suzuki številka 1 na področju 'kei-car' avtomobilov. Poleg tega ne smemo pozabiti na Indijo, kjer je znamka Suzuki že dolgo vladar cest.

Zgodba o štirikolesnih Suzukijih se je pričela odvijati v oktobru leta 1955, ko so predstavili svoj prvi model, imenovan suzulight 360 SS, ki ga je japonska veja združenja SAE (Society of Automotive Engineers) zaradi nekaterih dejstev uvrstila med 240 mejnikov v celotni zgodovini japonske avtomobilske industrije. Suzulight 360 SS predstavlja prvi japonski osebni avtomobil z vgrajenim motociklističnim dvotaktnim in zračno hlajenim dvovaljnim agregatom, obenem gre tudi za prvi primer japonskega štirikolesnega vozila, izdelanega po principu motor in pogon spredaj. Gre tudi za prvo japonsko vozilo v celotni zgodovini japonske avtomobilske industrije, ki je opremljeno z naprednim volanskim mehanizmom (krmiljenje z zobato letvijo). Štirisedežni Suzukijev predhodnik (dolžina: 299 cm, širina: 129 cm, višina: 140 cm, medosna razdalja: 200 cm, masa avtomobila: 540 kg) današnjih japonskih 'kei-car' (mini) avtomobilov je ponujal uporabniku 11 kW (15 KM) pogonske moči pri 3800 vrtljajih v minuti, počiva pa na 16-palčnih pnevmatikah s širino štirih palcev. Ta avtomobil so izdelovali tudi v 3-vratni različici z dodatno oznako van. V avgustu leta 1965 se je na sceni pojavil prvi kompaktni model znamke suzuki z modelno oznako fronte 800, ki si je tudi prislužil vstop med elitnih 240 dosežkov japonske avtomobilistične industrije. Dvovratno štirisedežno limuzino (dolžina: 387 cm, širina: 148 cm, višina: 136 cm, medosna razdalja: 220 cm, masa avtomobila: 730 kg) je odlikoval napredni dizajn in nova lovorika (prvi kompaktni osebni japonski avtomobil z motorjem in pogonom spredaj). Za premikanje te limuzine, ki je počivala na 12-palčnih pnevmatikah s širino 6 palcev je bilo na voljo 41 KM (30 kW) pri 4000 vrtljajih v minuti, ki jih je pričaral vodno hlajeni bencinski motor s tremi valji. Ob pomoči 4-stopenjskega menjalnika je dosegla največjo hitrost 115 km/h.

Naslednji pomembni model znamke suzuki, ki se je uvrstil na prestižno SAE listo je model alto iz leta 1979. Prva verzija tega modela, ki obstaja še danes, je postala slavna zaradi svoje preproste zasnove, praktičnosti, nizkih stroškov vzdrževanja in posledično tudi zaradi nizke prodajne cene (470.000 japonskih jenov). Zanimiva je takratna uradna japonska oznaka, ki vozilo označuje kot 'Bonnet type van', pri nas pa bi temu rekli trivratna kombilimuzina. Izredno popularen in dostopen avtomobil premika vodno hlajeni dvotaktni trivaljnik z delovno prostornino 539 kubičnih centimetrov, sposoben mobiliziranja 28 KM (21 kW) pri 5500 vrt./min., ki je alta (dolžina: 319,5 cm, širina: 139,5 cm, višina: 133,5 cm, medosna razdalja: 215 cm, masa avtomobila: 545 kg) pognal do 115 km/h. Povprečna poraba goriva, ki jo navaja proizvajalec pa znaša resnično skromnih 3,9 litra na 100 prevoženih kilometrov. Kasneje se je temu malčku pridružil še kupe cervo. Model alto je istočasno tudi najbolj tržno uspešen model znamke Suzuki, ker si lasti 20 odstotni delež izmed vseh do sedaj proizvedenih suzukijev. Prve izdelane avtomobile so pri znamki Suzuki izvozili že leta 1959, leta 1975 so v Pakistanu postavili prvo tovarno avtomobilov izven domačega otočja, leta 1983 se je pričela odvijati tudi proizvodnja novih avtomobilov v Indiji. Prvo evropsko tovarno (stoji na Madžarskem …) te znamke smo dobili leta 1992. Trenutno je v lasti znamke Suzuki 15 proizvodnih obratov, ki so postavljeni v desetih državah tega sveta.