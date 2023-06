Podružnica Suzuki v Sloveniji predala 10.000-i novi Suzuki

Pod okriljem Magyar Suzuki Corporation Ltd., Podružnice v Sloveniji, je bil v mesecu juniju prodan 10.000-i novi Suzuki. Slavnostno vozilo, Suzuki vitara, je bilo prodano pri Avtu Skrbiš, pooblaščenemu trgovcu in serviserju za vozila Suzuki, in sicer novi lastnici ga. Dorici Tržan, pri predaji pa je bil prisoten tudi g. Branko Tržan. Vozilo so slavnostno predali ga. Štefka Skrbiš, direktorica v Avtu Skrbiš d.o.o., g. Peter Verčič, direktor, in g. Andrej Lavriša, vodja prodaje, oba iz Magyar Suzuki Corporation Ltd., Podružnice v Sloveniji.