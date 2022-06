Podpis že šeste zaporedne sponzorske pogodbe

Tina Trstenjak

Judo zveza Slovenije je podpisala že šesto zaporedno sponzorsko pogodbo s Suzuki Slovenija. Judo zveza Slovenije je po večletnem zaporednem uspešnem sodelovanju s podružnico Suzuki v Sloveniji podpisala nadaljnjo enoletno sponzorsko pogodbo z njimi. Sponzorski vozili sta bili predani v uporabo Judo zvezi Slovenije in Tini Trstenjak, prejemnici zlate olimpijske medalje iz Ria de Janeira leta 2016 in lanske srebrne iz Tokia.

Peter Verčič, direktor Podružnice Suzuki v Sloveniji: »Ko smo se leta 2017 pri Suzuki Slovenija odločali o sodelovanju z Judo zvezo Slovenije, je bila odločitev lahka. Po eni strani smo med obema partnerjema videli precej stičnih točk, po drugi strani pa so bili takrat tudi drugačni časi. Ob podpisu prve sponzorske pogodbe sem dejal, da v partnerstvo vstopamo dolgoročno in to sem mislil resno. Tako kljub temu, da so sedaj razmere v gospodarstvu, predvsem pa v avtomobilski dejavnosti, povsem drugačne, kot pred petimi leti, danes tukaj podpisujemo novo, že šesto sponzorsko pogodbo in predajamo novi vozili. Ob tej priložnosti se zahvaljujem Judo zvezi Slovenije za razumevanje težkih okoliščin za nas avtomobiliste in vztrajanje pri sodelovanju z nami, kljub temu, da smo morali začetni obseg sodelovanja skrčiti. Seveda pa si na obeh straneh želimo, da se razmere na trgu začnejo čim prej izboljševati in, da bomo v prihodnje sodelovanje spet lahko vrnili vsaj na nivo izpred petih let. Verjamem pa, da bomo tudi s tema dvema sponzorskima voziloma omogočili Judo zvezi Slovenije in Tini Trstenjak lažje in bolj učinkovito delovanje ter tako dodali nekaj kamenčkov v mozaik novih uspehov slovenskih judoistov. Ob tej priložnosti jim kot ponosni sponzor tudi čestitamo za do sedaj dosežene uspehe in jim jih čim več želimo tudi v prihodnje.«

Franc Očko, generalni sekretar Judo zveze Slovenije: »V judo zvezi smo veseli in počaščeni, da smo našli takšnega sponzorja, kot je Suzuki Slovenija, s katerim imamo odlične odnose. Letos že šestič podpisujemo partnerstvo s Suzuki Slovenija in smo zelo veseli ter hvaležni za to dolgoletno sodelovanje. Upamo, da se v prihodnosti stanje na področju avtomobilske industrije izboljša in bomo ponovno lahko povečali število sponzorskih avtomobilov ter tako zagotovili še večjo podporo našim judoistom. Suzuki in judo gradita na zelo podobnih vrednotah in oba izvirata iz dežele vzhajajočega sonca, Japonske. Zahvaljujemo se Suzuki Slovenija, da nas je spoznala za dobrega partnerja.«