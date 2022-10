Skupni razvoj letečega avtomobila

Model SD-05 Aktualni tovorni dron

Iz Japonske prihaja novica o novem poslovnem sodelovanju med korporacijo Suzuki Motor Corporation in leta 2018 ustanovljenim japonskim podjetjem Sky Drive Inc., kjer razvijajo prototip letečega avtomobila, ki naj bi ga kupcem predstavili leta 2025.

V letošnjem marcu sta obe podjetji podpisali dogovor o sodelovanju pri razvoju letečih avtomobilov in tovornih dronov, sedaj so se vodilni v korporaciji Suzuki odločili, da podprejo ta dogovor z nam neznano količino finančnih sredstev, ker bodo Suzukijevi strokovnjaki po novem zadolženi za razvoj novih materialov in tehnologij, ki bodo znižale neto maso napovedanega serijskega letečega avtomobila, ki se bo kupcem predstavil šele leta 2025. Istočasno naj bi Suzukijevi strokovnjaki poskrbeli tudi za razvoj orodij in postopkov, ki so potrebni za serijsko proizvodnjo takšnega transportnega sredstva, ki ga poganja 12 vgrajenih elektromotorjev.

Tako naj bi leta 2025 dobili relativno kompaktno (širina in dolžina z rotorji: 9,6 m x 9,6 metra, višina: 2,7 metra) dvosedežno zračno plovilo (model SD-05) z relativno nizko maso (največja dovoljena masa ob vzletu: 1100 kg), ki v pogledu končne hitrosti ne bo najhitrejše, ker znaša največja hitrost takšnega plovila samo 100 km/h. Zelo skromno (od 5 do 10 kilometrov) bo odmerjen tudi akcijski doseg tega striktno električno gnanega plovila in pa časovna dolžina poletov, ki znaša trenutno od 5 do 10 minut. Prvi uspeli demonstracijski polet so Japonci opravili v avgustu leta 2020, vendar so takrat uporabili nekoliko manjši enosedežni prototip z oznako SD-03.

V podjetju Sky Drive Inc. trenutno nastaja samo tovorni dron (dolžina z rotorji: 2 metra, širina z rotorji: 2,5 metra, višina: 1. meter), ki ga že uspešno uporabljajo na nekaterih japonskih gradbiščih za transport največ 30 kilogramov težkega tovora, vendar samo na kratkih razdaljah (do dveh kilometrov …). Ob tem lahko takšen tovorni dron ‘drvi’ z največ 36 km/h in lebdi v zraku največ 9 minut.