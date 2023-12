Četrta generacija Suzukijeve ikonične kombilimuzine

Suzuki razkriva povsem novega Swifta. Gre za četrto različico Suzukijeve ikonične kombilimuzine, ki je postala sofisticirano, pametno kompaktno vozilo z izrazito zasnovo in naprednimi varnostnimi sistemi, ki nudi obilico razigranosti in zabave v vožnji ter vedno znova opredeljuje vsakodnevno mobilnost.

Swift je že dolga leta izredno priljubljen model avtomobila med kupci po vsem svetu, ki si želijo stilsko in za vožnjo razigrano kombilimuzino, zato je tudi prejel številne nagrade od svoje predstavitve leta 2004 dalje kot globalni model. Swift je bil prodan v kar 169 državah in regijah, skupna prodaja pa je presegla 9 milijonov enot do oktobra 2023. Povsem nov model, ki je zasnovan na zapuščini njegovih predhodnikov, ponuja vozniku odlično vozno izkustvo s poudarkom na udobju, učinkovitosti in varnosti.

Glavne značilnosti novega Swifta

- Dramatična nova zunanja in notranja podoba vozila

- Napredni varnostni sistemi

- Novi 1.2-litrski bencinski motor z blagim hibridnim sistemom 12V SHVS

Dramatična nova zunanja in notranja podoba vozila

Novi Swift je ob ohranjanju značilne podobe, ki spominja na njegove predhodnike, doživel dramatično prenovo, ki presega parametre prejšnjih modelov.

Zunanja podoba

Novi Swift izžareva samozavest in drznost s prednjo masko v klavirsko črni barvi in z značilnimi žarometi v obliki črke L, ki se višje nadaljujejo v zaobljene linije, kar dodatno poudarita še razširjena blatnika. Mišičaste stranske linije, ki krasijo profil novega Swifta, in lebdeča zasnova strehe dodajajo občutek energične lahkotnosti. Tridimenzionalno zasnovane zadnje luči in širok zadnji odbijač dajejo novemu Swiftu zelo stabilen, a hkrati igriv videz, ki izstopa na cesti.

Barvna paleta

Novi Swift je na voljo v devetih enobarvnih različicah in štirih dvobarvnih kombinacijah, vključno z novima barvama Brezmejno modra biserno kovinska in Hladno rumena kovinska. Predvsem nova barva Brezmejno modra biserno kovinska se pridružuje barvni shemi Goreče rdeča biserno kovinska v obliki globokega, živahnega, bonbonu podobnega barvnega tona, ki simbolizira novo ero kakovosti avtomobilskih barv Suzuki. Obe omenjeni barvi krasi trislojni nanos, ki se kaže v bogati teksturi in intenzivno nasičenih odtenkih.

Notranja podoba

Novi Swift ponuja prostorno in udobno notranjost z obogateno ergonomsko opremo za izboljšanje vozne izkušnje. Voznikov prostor je v novem Swiftu oblikovan tako, da nudi vozniku odlično ergonomsko vozno izkušnjo. K temu prispeva osrednji del armature s stikali, ki so blago nagnjeni k vozniku, kar dodatno olajša njihovo uporabo. Zaokrožena, dvobarvno črna in svetlo siva armaturna plošča ter oblazinjena sprednja vrata s satenasto prevleko in satenasto temno srebrnimi barvnimi poudarki dajeta notranjosti novega Swifta dinamičen in športen videz.

9-palčni audio zaslon

9-palčni kapacitivni HD zaslon na dotik zagotavlja hiter in natančen odziv. Omogoča Apple CarPlay® in Android Auto™ povezljivost pametnega telefona preko Wi-Fi ali USB povezave, prepoznavanje glasu, predvajanje glasbe preko Bluetooth® povezave in tudi prikaz informacij o statusu vozila.

Napredne varnostne funkcije

Sistem za samodejno zaviranje v sili z dvema senzorjema (DSBS II)

Milimetrski radar in monokularna kamera se uporabljata za zaznavanje ostalih vozil, kolesarjev ali pešcev pred vozilom in pomagata ublažiti čelne, diagonalne in bočne trke. Ko obstaja potencialna nevarnost takšnega trka, se sprožijo zvočna in vizualna opozorila za voznika. Če voznik ne uporabi dovolj velike sile pri zaviranju, se aktivira sistem za samodejno zaviranje, ki pomaga upočasniti vozilo. V primeru, ko se nevarnost trka še poveča, ta sistem samodejno poveča zavorno silo in s tem pomaga zmanjšati naletno silo in ublažiti škodo.

Sistem za opozarjanje na zapustitev voznega pasu (LKA)

Ko je vključen aktivni tempomat, sistem za opozarjanje na zapustitev voznega pasu pomaga vozniku ohraniti položaj vozila na sredini voznega pasu. Dodatno lahko tudi zagotovi pomoč pri krmiljenju vozila in tako pomaga ohranjati varno razdaljo, ko zazna, da so bližnja vozila ali ostali objekti na cestišču preblizu voznikovega vozila.

Sistem za nadzor pozornosti voznika (DMS)

V instrumentno ploščo je vgrajena kamera, ki nadzira voznikov obraz in oči. Če sistem zazna, da je voznik zaspan, celo zaspi ali pa je njegov pogled usmerjen stran od cestišča, potem sproži zvočno opozorilo in na informacijskem zaslonu prikaže opozorilno sporočilo.

V novem Swiftu so na voljo tudi ostali asistenčni varnostni sistemi:

- Sistem za preprečevanje zapuščanja voznega pasu (LDP)

- Aktivni tempomat za nadzor varnostne razdalje med vozili (ACC)

- Sistem za prepoznavanje prometnih znakov (TSR)

- Sistem za nadzor mrtvega kota (BSM) - Sistem za opozarjanje na prečni promet zadaj (RCTA) - eKlic

New 1.2-litrski bencinski motor z blagim hibridnim sistemom 12V SHVS

Novi 1.2-litrski trivaljni bencinski motor v novem Swiftu prinaša mnoge izboljšave, kot so večja ekonomika porabe goriva, manjše emisije, večji navor pri nizkih vrtljajih za večjo odzivnost in zmogljivost. V novem Swiftu je bencinski motor združen z blagim hibridnim sistemom SHVS za izboljšano in večjo okoljsko učinkovitost. Blagi hibridni sistem SHVS pretvarja kinetično energijo, ki se ustvari med zaviranjem, in jo shranjuje v litij-ionsko baterijo ter pomaga motorju pri pospeševanju za večjo učinkovitost porabe goriva.

ALLGRIP AUTO

ALLGRIP AUTO je vrhunsko optimiziran samodejni sistem štirikolesnega pogona (4WD), ki se aktivira, ko zazna izgubo oprijema prednjih koles. Ko sistem zazna zdrs prednjih koles, se vklopi viskozna sklopka za prenos navora na zadnji kolesi, kar zagotavlja dodaten oprijem za vožnjo po zasneženih cestah ali drugih spolzkih površinah.

SUZUKI CONNECT

SUZUKI CONNECT uporablja modul za prenos podatkov v vozilu (Data Communication Module – DCM) za povezavo uporabnika s svojim vozilom v realnem času ter omogoča, da uporabnik na svojem pametnem telefonu učinkovito izkoristi vse prednosti in priročne funkcije aplikacije SUZUKI CONNECT. Za večje udobje so nekatere funkcije aplikacije SUZUKI CONNECT sedaj dosegljive tudi preko 9-palčnega audio zaslona v novem Swiftu.

Glavne funkcije:

- Obvestilo o stanju vozila

- Iskalnik parkiranega vozila

- Zgodovina vožnje

- Opozorilo o časovnem omejevanju

- Varnostno obvestilo

- Opozorilna lučka Obveščanje

- Redno vzdrževanje / Obvestilo o vpoklicu

*Apple, Apple CarPlay, iPhone in Siri so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah. *Google, Android, Android Auto in ostale znamke so blagovne znamke družbe Google LLC. *Bluetooth je registrirana blagovna znamka podjetja Bluetooth SIG, Inc.