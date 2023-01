25 milijonov prodanih avtomobilov v Indiji

Maruti 800 (1986–2014). Na preostalih fotografijah so serijski modeli iz trenutne proizvodnje .... Maruti Suzuki Alto 800 (začetek proizvodnje: 2019) Maruti Suzuki Vitara Brezza (začetek proizvodnje: 2022)

Iz indije prihaja novica o novem prodajnem rekordu podjetja Maruti Suzuki India, ki ima s približno 3500 prodajnimi saloni v Indiji vlogo monopolista, ker se je Japoncem očitno obrestovalo vizionarsko razmišljanje o postavitvi prvega indijskega obrata znamke Suzuki.

To impozantno številko so Indijci dosegli po skoraj štiridesetih letih proizvodnje, ki se je pričela odvijati v decembru leta 1983, čeprav so podjetje Maruti Udyog Limited ustanovili že leta 1981. V tistih časih je po indijskih cestah vozilo samo približno 70.000 osebnih avtomobilov, letna proizvodnja nove tovarne v bližini New Delhija pa je takrat znašala 20.000 primerkov. Leta 2006 (takrat so Indijcem prodali 5 milijonov novih avtomobilov) je bila letna proizvodnja že na povsem drugem nivoju, ker so Indijci v dveh tovarnah (Gurgaon in Manesar, drugo so postavili leta 2004) v enem letu izdelali približno 630.000 novih avtomobilov, leta 2009 pa točno 966.069 avtomobilov. Naslednji pomembni jubilej so Indijci obeležili v februarju leta 2012, ko so sporočili, da so domačim kupcem dostavili 10 milijonov novih avtomobilov. 9. januarja 2023, približno 11 let kasneje, so indijskim kupcem dostavili že 25 milijonov novih avtomobilov.

Trenutno je v modelni paleti znamke Maruti Suzuki 17 serijskih modelov osebnih avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil, ki jih ne ponujajo samo domačim kupcem, temveč tudi kupcem po celem svetu. Za nakupe novih avtomobilov te znamke se je lani odločilo več kot 1,6 milijona indijskih kupcev novih avtomobilov, čeprav so pri znamki Maruti Suzuki lani izdelali približno 1,9 milijona novih avtomobilov (+ 155,5 % ob primerjavi z letom 2021). Samo v lanskem decembru so Indijci kupili 113.535 novih avtomobilov te znamke, ki na indijskem tržišču nima pravega tekmeca (leta 2012 so imeli 50 odstotni tržni delež …).