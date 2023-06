Podružnica Suzuki v Sloveniji je po večletnem zaporednem uspešnem sodelovanju z Judo zvezo Slovenije podpisala nadaljnjo enoletno sponzorsko pogodbo z njimi. Sponzorska vozila so bila predana v uporabo Judo zvezi Slovenije, Tini Trstenjak, prejemnici zlate olimpijske medalje iz Ria de Janeira leta 2016 in srebrne iz Tokia leta 2020, Anki Pogačnik, judoistki leta 2022, ter Marjanu Fabjanu, športnemu direktorju Judo zveze Slovenije.

Peter Verčič, direktor Podružnice Suzuki v Sloveniji: Kot sem že dejal ob podpisu prve sponzorske pogodbe z Judo zvezo Slovenije leta 2017 v Podčetrtku, smo pri Suzuki Slovenija pristopili v to partnerstvo z namenom dolgoročnega sodelovanja. Današnji podpis nove, že sedme pogodbe, je dokaz, da so bili naši nameni iskreni. Naše športnike smo podpirali tudi v, za nas avtomobiliste, zelo težkih časih in Judo zvezi Slovenije se iskreno zahvaljujemo za razumevanje v tistem obdobju. Zato nas danes še posebej veseli, da so se razmere za znamko Suzuki v Sloveniji tako izboljšale, da se s podpisom te pogodbe vračamo na obseg sodelovanja iz pred kriznih časov, tj. Judo zvezi Slovenije in športnikom bomo za naslednje leto spet zagotovili štiri vozila Suzuki s-cross. Verjamemo, da bomo s tem ponovno dodali svoj kamenček v mozaik izrednih športnih uspehov, ki jih dosegajo slovenske judoistke in judoisti. Hvala Judo zvezi Slovenije za sodelovanje in prispevek k ugledu znamke Suzuki v Sloveniji.



Tina Trstenjak, olimpijska prvakinja iz Ria 2016 in olimpijska podprvakinja iz Tokia 2020: Sponzorstvo s Suzuki Slovenija mi pomeni ogromno in je velika pomoč pri mojem hitrem življenjskem tempu. Zadnje čase res ogromno potujem in ta avto mi omogoča, da pridem varno in zanesljivo na moj cilj. Avtomobil Suzuki mi olajša vožnjo na treninge, letališča, priprave in tekme. Hvaležna sem za to več letno sodelovanje in ostajam zvesta tudi v prihodnje Suzukiju.



Anka Pogačnik, judoistka leta 2022: Iskreno se zahvaljujem Suzuki Slovenija za njihovo velikodušnost in zaupanje vame. Ta sponzorska podpora mi daje dodatno motivacijo in spodbudo, da še bolj trdo treniram ter se borim za dosego svojih ciljev. Vozilo, ki sem ga prejela, je resnično vrhunsko in vsebuje najnovejšo tehnologijo ter funkcionalnosti, ki mi bodo olajšale potovanja na treninge, tekmovanja in druge športne dogodke. Verjamem, da bo to vozilo prispevalo k moji rasti in uspehu kot športnici. S tem vozilom bom lahko bolje upravljala svoj urnik, potrebe in zahteve, povezane z mojim športom. Mobilnost je pri nas ključnega pomena, saj mi omogoča pravočasen prihod na treninge in tekmovanja. S tem vozilom bom lahko bolj osredotočena na svoje športne cilje in si prizadevala za najboljše rezultate.



Lovrencij Galuf, predsednik Judo zveze Slovenije: Danes, na tem svečanem dogodku, skupaj proslavljamo že sedmo leto sponzorskega sodelovanja med Judo zvezo Slovenije in našim ponosnim pokroviteljem Suzuki Slovenija. Ob tej priložnosti bi se rad iskreno zahvalil podjetju Suzuki Slovenija in direktorju Petru Verčiču za njihovo neprestano podporo naši organizaciji skozi leta. Še posebno nas veseli, da se po Covidnem obdobju vračamo na 4 sponzorska vozila. Sponzorstvo je izjemno pomemben del športnega sveta in brez vas, spoštovani predstavniki podjetja Suzuki Slovenija, bi naše delo in dosežki bili zagotovo drugačni. Vaša podpora nam omogoča, da nadaljujemo našo poslanstvo in razvijamo judo kot športno panogo ter vzgajamo nove generacije judoistov v Sloveniji. S sodelovanjem s Suzuki Slovenija smo lahko zagotovili 4 vrhunske avtomobile in odlične pogoje za naše športnike, kar jim je omogočilo, da so dosegli izjemne uspehe na domačih in mednarodnih tekmovanjih. Vaša podpora nam je omogočila, da smo ostali konkurenčni in se uveljavili tako na domači kot mednarodni ravni. Skupaj smo gradili mostove, ki so nas povezali z ljubitelji juda po vsej Sloveniji. Izrekam globoko zahvalo podjetju Suzuki Slovenija za vašo večletno podporo in zaupanje v našo organizacijo. Vesel sem, da lahko soustvarjamo zgodbo uspeha, ki je vredna obeležja.