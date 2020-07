Blaga osvežitev

Približno tri leta po predstavitvi aktualne generacije Suzukijevega swifta, ki je do sedaj pritegnila približno 745.000 kupcev iz približno 120. držav, se je v teh dneh na nekaterih evropskih tržiščih pojavil rahlo tehnološko in vizualno osveženi swift.

Prenova priljubljenega in tudi že večkrat nagrajenega swifta je prinesla tri glavne novosti v obliki rahlo spremenjene zunanje podobe (drugačna maska hladilnika in dodatno svetlobno telo pod zadnjim odbijačem), povečane efektivnosti delovanja vgrajenih pogonskih sklopov ter razširjenega nabora varnostnih sistemov in funkcij, vendar ima vse skupaj tudi svojo ceno, vsaj za nemške potrošnike, ki bodo po novem za osnovno opremljenega in motoriziranega novega swifta odšteli več denarja (+ 1360 evrov …), in to navzlic 3 odstotke nižjemu nemškemu DDV-ju.

Za odšteti denar (16.230 evrov) bo nemški kupec dobil še vedno dejansko kompaktnega (dolžina: 3845 mm) in okretnega (obračalni krog: 9,6 metra) predstavnika avtomobilov iz evropskega B segmenta ('supermini'), ki se seveda ne ustraši tudi kakšne daljše vožnje, čeprav ima sedaj nominalno občutno nižjo zalogo (- 28 KM/21 kW) motorne moči, vendar pa tudi nekoliko nižjo maso (- 10 kg) ob primerjavi z aktualno 1.0 Boosterjet SHVS verzijo (82 kW /111 KM) modela swift. Ja, prav ste prebrali, Japonci ob prenovi modela swift niso skočili na modni 'Need for Speed' vlak, ker so vgrajenemu 1,2-litrskemu osnovnemu bencinskemu motorju namenili nekaj manj 'konj' (- 7 KM/5 kW) in mu pritaknili spremenjen ISG sistem s povečano kapaciteto vgrajenega paketa litij-ionskih akumulatorjev, ki znaša po novem 10 Ah (aktualna SHVS verzija: 3 Ah). S to potezo so iz ponudbe modela swift izginili klasični fosilni pogonski sklopi, ker so jih v celoti zamenjali z blagim hibridom, zato je trenutno nejasna tudi nadaljnja usoda verzije sport.

Čeprav pritaknjeni zaganjalnik-generator (ISG) ob delovanju 1,2-litrskega bencinskega pogonskega sklopa tudi tokrat podpira predvsem pospeševanje avtomobila in rekuperacijo električne energije ob zaviranju, po novem omenjajo tudi možnost, da lahko ISG sistem deluje tudi kot pogonski elektromotor. Ob 'detuningu' vgrajenega osnovnega bencinskega pogonskega sklopa, ki ima po novem namesto 66 kW (90 KM) samo 61 kW (83 KM) pogonske moči pri še vedno športnih 6000 vrtljajih v minuti, so Japonci vpeljali še dve novosti v obliki električno podprtega variabilnega delovanja vgrajenega para odmičnih gredi, variabilno pa je po novem tudi delovanje oljne črpalke. Z vsemi temi ukrepi je Japoncem uspelo znižati povprečno porabo (l/100 km) za približno 7 decilitrov bencina. Uradno podana povprečna poraba novega swifta 1.2 DUALJET HYBRID znaša samo 3,9 litra.

Aktualni osnovni 1,2-litrski Dualjet pogonski sklop iz modela swift lahko mobilizira 66 kW (90 KM) pogonske moči pri 6000 vrtljajih v minuti ter 120 Nm motornega navora pri relativno visokih 4400 vrtljajih v minuti. Te športne zapuščine ni več, ker je novi pogonski sklop v tem pogledu veliko bolj kultiviran (107 Nm pri 2800 vrt./min.), čeprav osnovno motoriziran swift ob tem ni veliko počasnejši, vsaj v pogledu končne hitrosti, ki je pri novem swiftu upadla za 5 km/h, ker lahko doseže največ 175 km/h. Prenovljeni swift ob primerjavi z aktualnim swiftom blesti predvsem na področju ekonomije in ekologije, ker je občutno manj žejen (- 0,7 litra na vsakih 100 prevoženih kilometrov) ter še bolj 'zelen' (CO2 emisije: 88 g/km) ob primerjavi z aktualnim, osnovno motoriziranim swiftom (CO2 emisije: 102 g/km). Pomemben prispevek pri doseganju nizkih številk glede emisij in porabe goriva ima tudi nizka masa (940 kg) modela swift, ker boste v današnjih časih že težko našli primerljiv 'supermini' s podobno nizko maso, ker ima večina 'dobro rejenih' osnovno motoriziranih konkurentov modela swift že skoraj 1100 kg …

Vstop v modelno leto 2020 je prinesel tudi manjše spremembe v notranjosti potniške kabine, kjer lahko sedaj najdete belo ali pa srebrno obarvane dekorativne elemente in detajle, omenjajo pa tudi dve novi kovinski karoserijski barvi (oranžna & rumena) in osveženo ponudbo lahkih platišč. Nova sta tudi sistema za odpravljanje mrtvega kota in prepoznavo prometnih znakov in ostale cestne infrastrukture. Ta sistem deluje ob podpori sistema za ohranjanje voznega pasu, medtem ko bo sistem za odpravo mrtvega kota s prižigom vgrajene LED diode v zunanjem vzvratnem ogledalu opozarjal voznika na približevanje drugega vozila od zadaj, odnosno vozila na vzporednem voznem pasu, ki se je znašlo v mrtvem kotu.