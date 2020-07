Eksotična limuzina išče novega lastnika

14. julija bodo pri avkcijski hiši RM Sotheby’s izpeljali novo spletno dražbo eksotičnih in starodobnih vozil. Na tokratnem seznamu avtomobilov, ki bodo ob tej priložnosti iskali nove lastnike, bo tudi eksotična limuzina znamke Aston Martin, ki je nekoč spadala med najdražje nove serijske avtomobile na tem svetu.

Leta 1976 so pri britanski aristokratski znamki Aston Martin 'splovili' novo admiralsko ladjo v obliki izredno nizko (višina avtomobila: 1302 mm) odmerjene limuzine lagonda, ki je takrat osupnila svet s tako imenovano 'folded paper' obliko, krivo za njeno prepoznavno oglato karoserijo in klinasto bočno silhueto, ki je temu prestižnemu avtomobilu kasneje prinesla ljudsko ime 'flying wedge'. S tem Impozantnim avtomobilom (dolžina: 5283 mm, širina: 1816 mm, medosna razdalja: 2915 mm, masa avtomobila: 1727 kg), ki ga je oblikoval William Towns, so Britanci takrat obudili spomin na nekoč samostojno znamko Lagonda. Ob tem so ciljali predvsem na kupce iz vrst zelo bogatih Američanov in na podobno bogate Arabce.

Za neverjetno velik odziv in odobravanje potencialnih kupcev pa ni zaslužna samo izredno prepoznavna oblika tega avtomobila, ki bi ga pri nekaterih današnjih neresnih avtomobilskih znamkah seveda oglaševali kot 'štirivratni kupe', čeprav je takšna britanska limuzina ob tem celo za 13 centimetrov nižja od medijsko opevanega nemškega 'začetnika' (mercedes-benz CLS) gibanja 'štirivratnih kupejev'. Resni novinarji vam bodo ob tem seveda povedali, da so za iznajdbo 'štirivratnih kupejev' v resnici zaslužni pri znamki Rover, podobno pa velja tudi za današnje 5-vratne 'shooting-brake' karavane. Tudi v tem pogledu so Nemci kopirali že dolgo uveljavljeni mednarodni koncept 5-vratnih 'low-roof' karavanov, do tedaj (prihod različice CLS shooting brake) viden samo pri nekaterih aristokratskih avtomobilskih znamkah.

Leta 1976 predstavljena lagonda je imela na opazovalce podoben učinek kot tedanja vesoljska plovila, ker je to prvi 'serijski' (1976-1989, 645 izdelanih primerkov) avtomobil na tem planetu, ki so ga opremili z računalniško pametjo, digitalnimi prikazovalniki podatkov in tedaj inovativno senzorsko tehniko pri nameščenih stikalih, ki smo jo običajni uporabniki spoznali šele ob nakupu kakšnega tedanjega 'high-end' TV sprejemnika. Če na zadevo pogledamo z današnjega zornega kota, potem tedanja podobnost z današnjim dogajanjem (otovorjenost z elektroniko …) kaže na izredno vizionarsko vlogo tega izdelka znamke Aston Martin. Žal se je ob tem v današnjih časih uresničila še ena vizija v obliki težav z vgrajeno elektroniko, ki danes niso neznanke za številne lastnike modernih avtomobilov. Zaradi teh notorično znanih težav, ob katerih je zaželeno, da lastnik opravi kakšen tečaj hobi popravljanja elektronike, se je lagonda hitro uvrstila na seznam 'muhastih div', kjer najdemo tudi avtomobile kot so NSU Ro80, lancia gamma in pa legendarni citroën SM.

Vse skupaj so Britanci zapakirali v ličen klasično britanski (veliko pravega usnja, pravega lesa in pravih kovin v notranjosti potniške kabine) paket, pospremljen z vgradnjo hišnega bencinskega V8 motorja (5,4 litra delovne prostornine, 223 kW (304 KM) pri 5000 vrt./min. ter 550 Nm motornega navora pri 4500 vrt./min.) ob povezavi s 3-stopenjskim 'TorqueFlite' samodejnim menjalnikom znamke Chrysler. Ne najlažja britanska limuzina je lahko dobro živela s takšno zalogo motorne moči, ker je zaključila pospeševanje od 0-100 km/h v sedmih sekundah in na koncu lahko dosegla največjo hitrost 230 km/h. Seveda je razkazovanje na cestah imelo tudi svojo ceno (povprečna poraba (l/100 km): 21 litrov), poleg tega je izredno visoka prodajna cena poskrbela za ekskluzivni krog kupcev in lastnikov takšnega avtomobila.

Leta 1981 ste morali v Nemčiji za takšno lagondo odšteti točno 128.630 nemških mark, odnosno dobrih 28.000 nemških mark (tedanja približna vrednost novega BMW-ja 528i …) več kot v primeru nakupa tedaj povsem novega in podobno ekskluzivnega BMW-ja M1 (100.000 nemških mark). Tudi pri znamki Ferrari niso imeli 'na lagerju' tako dragega serijskega modela, ker ste pri njih ob nakupu novega modela 512 BB pustili samo 108.932 nemških mark. Edina nemška limuzina, ki se je po ekskluzivnosti in prestižu takrat lahko kosala z lagondo nosi oznake znamke Mercedes-Benz (osnovna 4-vratna verzija modela 600). Za tak avtomobil so Nemci ob zaključku proizvodnje (leta 1980) zahtevali 141.232 nemških mark. Za podobno vsoto denarja (151.759 nemških mark) ste si lahko omislili tudi katerega izmed obeh nadvse prestižnih britanskih dvojčkov (rolls royce silver shadow II/bentley T2).

Kakšen izplen lahko pričakuje lastnik modela iz leta 1983, ki bo v kratkem naprodaj? Odlično ohranjeni salonski primerki (stanje 1) tega avtomobila lahko dosežejo prodajno ceno v območju 90.000 evrov, za primerek, ki ga trenutno oglašujejo na spletni strani avkcijske hiše RM Sotheby’s, naj bi lastnik prejel od 50.000 do 70.000 evrov.