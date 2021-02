Izredno uporaben malček

Iz Nemčije prihaja novica, ki razkriva enega izmed pomembnih razlogov za veliko priljubljenost malega terenskega suzukija pri nemških uporabnikih, sploh v zimskih mesecih, ko se jimny na nemških cestah prelevi iz redkega eksota v povsem vsakdanji pojav.

Današnji avtomobilski trendi niso naklonjeni kupcem majhnih avtomobilov, ki velikega avtomobila ne kupijo zaradi zavisti sosedov in dokazovanja njihovega 'pomembnega' družbenega statusa, temveč predvsem zaradi njihovih dejanskih potreb po okretnem in varčnem ter racionalno odmerjenem transportnem sredstvu, ki jih na koncu nagradi tudi z nizkimi obratovalnimi stroški ter sposobnostjo, da v mestu najde še tako majhno parkirno mesto.

Med takšne avtomobile spada tudi mali, izrazito terensko orientirani suzuki jimny, ki je pri kupcih po svetu tako priljubljen, da pri znamki Suzuki sploh ne zmorejo zadovoljiti povpraševanja kupcev. Tega se zaveda tudi nemški podjetnik Marco-André Fürst, čigar podjetje Schneefürst (Memmingen) je specializirano za predelave, prodajo in vzdrževanje vozil, ki jih pri svojem delu potrebujejo zimske službe in privatni uporabniki za zimsko vzdrževanje cest, ker se približno 50 odstotkov nemških lastnikov, ki obiščejo njegovo podjetje, odloči za predelavo jimnyja v vozilo za pluženje in posipanje cest, ostali lastniki izberejo tudi možnost predelave prikupnega jimnyja v pravi mini poltovornjak (predelava avstrijskega podjetja Lagermax).

Marco-André Fürst pravi, da lastniki malega terenskega suzukija izredno cenijo njegov ozki kolotek, resnično kompaktne dimenzije karoserije (dolžina: 3480 mm, širina: 1645 mm, višina: 1705 mm), lahkotnost (masa avtomobila: 1165 kg) in seveda posledično okretnost (obračalni krog: manj kot 10 metrov), ker vam bo vsak resni poznavalec terenskih vozil povedal, da so to lastnosti, ki zaznamujejo resnično dober terensko prehodni avtomobil (to velja tudi za FIAT-ovo pando …). Ob predelavi v plužno vozilo, odnosno vozilo za posipanje cest, pa Nemci zamenjajo samo komplet vzmeti, ker ima aktualni jimny močnejšo nosilno šasijo kot njegov predhodnik.

Enako velja tudi za razpoložljivo zalogo pogonske moči (75 kW/102 KM pri 6000 vrt./min. ter 130 Nm motornega navora pri 4000 vrt./min.), ki jo zagotavlja vgrajeni 1,5-litrski atmosferski (lepa in redka lastnost v današnjih 'turbo' časih …) bencinski štirivaljnik. Nemci ob 'navijanju' za ta avtomobil omenjajo tudi rafinirano in dozorelo tehnologijo 4x4 pogona ter seveda že pregovorno kvaliteto izdelave. V tem pogledu lada niva ni bila nikoli kos malemu suzukiju, čeprav ima tudi kultni ruski SUV (prvi evropski kompaktni SUV avtomobil …) svoje prednosti (pomanjkljivosti: kvaliteta izdelave, rjavenje in težave z elektriko …) in veliko nemških prijateljev. Med aduti v plužno vozilo predelanega jimnyja pa omenjajo tudi nizko prodajno ceno.

Pri podjetju Schneefürst vas bodo ob naročilu podobno predelanega mitsubishija pajero ali pa forda ranger 'oželi' za najmanj 45.500 evrov (neto prodajna cena brez dajatev), medtem ko boste za predelanega jimnyja odšteli samo 36.500 evrov, dražji (43.900 evrov) bo kvečjemu nakup podobno opremljene pick-up različice z nadgradnjo avstrijskega podjetja Lagermax. Sicer pa nakup tako predelanega suzukija trenutno sploh ni možen, čeprav so nekateri nemški kupci za takšnega suzukija pripravljeni odšteti tudi večje vsote denarja (+ 10.000 evrov nad prodajno ceno …). Zadeve se bodo izboljšale šele takrat, ko se bo ta simpatični malček vrnil v Evropo kot predstavnik gospodarsko orientirane kategorije N1 …