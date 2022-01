Je večje res boljše?

V teh dneh so novinarji nemške revije “Auto Motor und Sport” objavili zanimiv primerjalni test dveh identično (v pogledu 'konj') motoriziranih osebnih avtomobilov znamke Škoda. Tokrat sta se 'spopadli' octavia in superb v karavanski različici, čeprav Nemci na koncu niso določili zmagovalca tega testa.

Z zagato glede tega, kako dimenzijsko velik naj bo model izbranega avtomobila ob povezavi s povsem identično zalogo pogonske moči se spopada veliko kupcev novih avtomobilov, ker imata obe izbiri svoje prednosti in slabosti. Ob primerjavi z modelom superb je dimenzijsko nekoliko manjša (- 173 mm v pogledu skupne dolžine) in posledično tudi občutno lažja (- 135 kg) octavia veliko bolj agilna (to so poudarili tudi nemški novinarji …), poleg tega pa tudi občutno cenejša (- 8.190 evrov), čeprav je ob tem samo malenkostno manj udobna in praktična. Po drugi plati je suberb combi bolj rafiniran (v pogledu končne izdelave in uporabljenih materialov), nekoliko prostornejši (predvsem v pogledu razpoložljivega prostora za noge zadnjih potnikov in malenkostnega prirastka (+ 20 litrov volumna) v prtljažniku) in bolje opremljen, vendar tudi bolj okoren in občutno dražji od octavie combi.

To potrjujejo tudi izsledki nemških novinarjev, ki pa na koncu niso določili dejanskega zmagovalca tega testa, so pa zapisali, da superb combi nagovarja predvsem ljubitelje vozil s tako imenovano premijsko nomenklaturo, ki cenijo predvsem prestiž in udobje, čeprav se z zadostno količino udobja in prostora za potnike lahko pohvali tudi octavia combi, ki je seveda bolj po okusu voznikov, ki od vozila občasno pričakujejo tudi dobro dinamiko in nižje stroške vzdrževanja. Poleg tega ta primerjalni test ponovno razkriva pogubni vpliv dodatne mase na avtomobile. Tega številni današnji kupci avtomobilov enostavno ne želijo razumeti, posledično sprejemajo slaboumne rešitve (čim večja karoserija v povezavi z najšibkejšim pogonskim sklopom in čim večjo količino vgrajene opreme …), čeprav vrabci že dolgo čivkajo, da pameten kupec vedno izbere zlato sredino (srednja stopnja motorizacije in srednja stopnja opremljenosti …).

Primerjava octavie combi 2.0 TDI SCR 'Style' s superbom combi 2.0 TDI SCR 'Style'

- delovna prostornina motorja v kubičnih centimetrih: 1984 / 1984

- razpoložljiva pogonska moč: 110 kW / 150 KM bei 3000 vrt./min - 110 kW / 150 KM bei 3250 vrt./min

- razpoložljivi motorni navor: 360 Nm pri 1600 vrt./min. - 340 Nm pri 1700 vrt./min.

- največja hitrost: 222 km/h / 212 km/h

- pospeševanje (0-100 km/h): 8,3 sekunde / 9,9 sekunde

- pospeševanje (0-120 km/h): 11,8 sekunde / 13,9 sekunde

- pospeševanje (0-140 km/h): 16,2 sekunde / 19,4 sekunde

- pospeševanje (0-160 km/h): 22,6 sekunde / 27,1 sekunde

- pospeševanje (0-180 km/h): 31,1 sekunde / 39,9 sekunde

- 60-100 km/h: 4,8 sekunde / 5,6 sekunde

- 80-120 km/h: 6,1 sekunde / 7,1 sekunde

- zaviranje (100-0 km/h): 36,6 m / 10,5 m/s² - 37,8 m / 10,2 m/s²

- zaviranje (130-0 km/h): 60,8 m / 10,7 m/s² - 60,5 m / 10,8 m/s²

- povprečna poraba (test): 3,8 l/100 km (5,8 l/100 km) / 4,0 l/100 km (6,3 l/100 km)

- volumen rezervoarja za gorivo in teoretični doseg: 45 l / 1184 km - 66 l / 1650 km

- CO2 emisije (test): 100 g/km (153 g/km)/ 106 g/km (166 g/km)

- dimenzije (D x Š x V): 4689 x 1829 x 1453 mm / 4862 x 1864 x 1462 mm

- medosna razdalja: 2667 mm / 2836 mm

- obračalni krog (levo/desno): 11,1 / 11,3 m - 11,8 / 11,9 m

- oddaljenost karoserije od vozne podlage: 142 mm / 121 mm

- prostornina prtljažnika (podrta zadnja sedežna klop): 640 (1700) litrov / 660 (1950) litrov

- masa vozil na testu: 1518 kg / 1653 kg

- pnevmatike: 225/45 R 18 Y / 235/45 R 18 W

- nivo hrupa v potniški kabini (80 km/h): 65 decibelov / 65 decibelov

- nivo hrupa v potniški kabini (100 km/h): 68 decibelov / 67 decibelov

- nivo hrupa v potniški kabini (130 km/h): 70 decibelov / 70 decibelov

- nivo hrupa v potniški kabini (160 km/h): 73 decibelov / 73 decibelov

- nivo hrupa v potniški kabini (180 km/h): 75 decibelov / 75 decibelov

- nemška prodajna cena: 35.670 € / 43.860 €