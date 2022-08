Kitajec s karakterjem

Pred približno enim letom so obiskovalci lanskega avtomobilskega salona v kitajskem mestu Čengdu (Chengdu) lahko spoznali izrazito 'retro' oblikovani prototip znamke WEY, ki je takrat nosil dodatno ime 'Fuguchaojia' (V72), sedaj je pred nami serijski izdelek, ki bo zaenkrat na voljo samo kitajskim kupcem.

Medtem ko se moderni avtomobili nekaterih evropskih proizvajalcev avtomobilov v pogledu oblikovanja spreminjajo v brezizrazne gmote brez pravega karakterja in stila, so si kitajski oblikovalci znova privoščili izlet v anale avtomobilske zgodovine, kjer jih je tokrat očaralo avtomobilsko oblikovanje v poznih štiridesetih in zgodnjih petdesetih let prejšnjega stoletja. Temu obdobju primerno so oblikovali tudi junaka naše zgodbe, ki ga v številnih medijih opisujejo kot 'rezultat parjenja' med prvotnim Volkswagnovim hroščem in v ZDA nekoč priljubljenim chryslerjem z oznako PT cruiser. Tako smo dobili premijsko orientirano 5-vratno kopijo v letošnji pomladi predstavljenega serijskega modela znamke Ora (model ballet/punk cat), ki se od donatorja tehnološke platforme razlikuje po občutno večji 'dodani vrednosti' zaradi izvedene karoserijske 'krom orgije', ki nas popelje v čase s kromom ('Value-added') razkošno okrašenih 4-kolesnih izdelkov severnoameriške in evropske industrije.

'Dodano vrednost' želi serijski yuanmeng hybrid izkazovati tudi z opulentno izraženimi merami karoserije (dolžina: 483 cm, širina: 199,5 cm, višina: 173 cm, medosna razdalja: 291,5 cm) ter posledično odlično odmerjenim udobjem za potnike, ki jih v notranjosti potniške kabine razvaja večja količina vgrajenega usnja in ostalih, bolj prefinjenih materialov. Veliko pa je tudi vgrajene IT tehnologije, so pa Kitajci očitno že prepoznali varnostni pomen klasičnih gumbov in stikal za vklop ali izklop določenih funkcij, za razliko od nekaterih evropskih proizvajalcev, ki nas pridno posiljujejo z uporabo cenenih in že groteskno velikih 'televizorjev na dotik', kjer se človek ob iskanju določenih nastavitev lahko hitro izgubi v poplavi menijev in opcij. Za samodejno premikanje tega impozantnega serijskega hibridnega avtomobila so Kitajci uporabili kombinacijo 1,5-litrskega bencinskega motorja s pritaknjenim elektromotorjem (sistemska moč: 242 KM/178 kW in 520 Nm motornega navora) in 9-stopenjskim samodejnim menjalnikom. Čeprav Kitajci ob predstavitvi tega serijskega avtomobila niso razkrili podatkov o kapaciteti vgrajenih akumulatorjev za shranjevanje električne energije, so povedali, da naj bi to vozilo ob striktni uporabi električnega pogona lahko prevozilo skoraj 200 kilometrov.