Lahka konjenica

Iz ZDA prihaja novica o prvi primopredaji novega vojaškega vozila, ki ga je za potrebe ameriških oboroženih sil razvila GM-ova 'Defense' podružnica, ker so z modelom, ki ustreza klasifikaciji ISV zmagali na letošnjem razpisu in v juniju tudi podpisali pogodbo o dobavi 649 primerkov predstavnikov nove ameriške 'lahke konjenice'.

Čeprav smo pri Američanih navajeni predvsem enega, pretiravanja v pogledu velikosti karoserij in serijske vgradnje različnih 'ladijskih motorjev' v njihove 'cestne križarke', ki se na koncu lahko pohvalijo s solidno 'športno' maso (podobno kot sloni, nilski konji in nosorogi, sicer znano 'dinamične in agilne' živali …), bodo ljubitelji klasičnih ameriških SUV in 'Pick-up' vozil tokrat nekoliko razočarani, ker vozilo iz kategorije ISV (Infantry Squad Vehicle) pač ne uteleša njihovih sanj o vožnji njihovih 'gradov na kolesih'.

Novi ISV, ki v bistvu ni nič drugega kot 'naked' vojaška verzija letos nagrajenega chevroleta colorado ZR2 (serijski poltovornjak), je obut v 'velike škornje', ker bo v armadi ZDA postopno nadomestil njihove 'Humveeje' (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle – HMMWV), istočasno pa ta 'gola' verzija serijskega poltovornjaka obuja spomin in poslanstvo prvotnega (Willys MB / Ford GPW) jeepa, ker Američani tokrat ponovno potrebujejo občutno manj oklepljeno vozilo, ki pa bo posledično veliko bolj agilno in lahko, s tem pa tudi primerno za prevoz s helikopterji. Ob tem omenjajo predvsem splošnega 'letečega delovnega konja' v obliki modela UH-60 'Blackhawk' in pa 'cargo' specialista (CH-47 'Chinook').

V koncernu GM se ob tem hvalijo, da za nastanek tako dobro ocenjenega vozila, sploh niso potrebovali kakšne 'vesoljske znanosti', ker so pri njihovem novem vojaškem izdelku lahko uporabili približno 90 odstotkov serijskih sestavnih delov iz prej omenjenega serijskega poltovornjaka. Ostalih 10 odstotkov potrebnih sestavnih delov izdelujejo pri 'Performance' podružnici koncerna GM. Za samodejno premikanje novega 4x4 ISV modela so Američani uporabili hišni 2,8-litrski 4-valjni 'Duramax' turbodizelski motor, ki lahko vozilu zagotovi največ 139 kW (189 KM) pogonske moči ter 500 Nm motornega navora, in to ob povezavi s 6-stopenjskim samodejnim menjalnikom ('trotl ziher' filozofija, ker nekateri ljudje res nimajo občutka za menjalnike, niti ga ne znajo pravilno uporabljati …) in dvostopenjskim razdelilnim gonilom (+ dve elektronski zapori diferencialov na obeh oseh).

In koliko denarja bodo ob tem nakupu izgubili ameriški davkoplačevalci? Trenutno govorimo o približno 214. milijonih odštetih ameriških dolarjev za kontingent ISV vozil, ki šteje 649 'pripadnikov'. V koncernu General Motors ob tem potihoma upajo na razširitev posla, ker naj bi po najboljšem možnem scenariju v naslednjih osmih letih nastalo skupno 2065 takšnih 'vojaških buggyjev' z relativno spodobno maso (vsak ISV tehta (neto masa) 2268 kg, zato v divjini ne bo najhitrejši …).