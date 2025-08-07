Chevrolet silverado EV 'Max Range Work Truck'

Iz ZDA prihaja novica o novem svetovnem rekordu glede števila prevoženih kilometrov s samo enim polnjenjem vgrajenih akumulatorjev, ki pa ne bo uvrščen v Guinnessovo knjigo rekordov, ker je postavljen ob pomoči nerealnih pogojev in bizarne izbire vozila, ki je postavilo ta rekord. Medtem ko pri konkurentih ob pripravah na postavitev takšnega rekorda po navadi izberejo vozilo s čim manj aerodinamičnega upora, so se pri znamki Chevrolet raje odločili za ljubljenca severnoameriških kupcev v obliki 'aerodinamične nočne more' v obliki priljubljenega poltovornjaka z oznako silverado EV 'Max Range Work Truck', ki se za povrh vsega lahko pohvali še s skoraj 4-tonsko (3.870 kg) neto maso, posledično lahko v tem primeru dejansko govorimo o vozilu, ki uteleša posmeh vsem okoljevarstvenim naporom naše družbe.

Ta neverjetno 'ekološko naravnan' izdelek severnoameriške avtomobilske industrije, ki v evropskih mestih deluje enako izgubljeno kot žirafa na Antarktiki, se lahko pohvali s skoraj šestimi metri skupne dolžine in več kot dvema metroma širine ('idealno' za vsakdanji prevoz enega človeka do delovnega mesta ali pa za dostavo otroka v šolo …), neto masi primerno pa je izražena tudi razpoložljiva pogonska moč (770 KM / 567 kW) vgrajenega električnega pogonskega sklopa ter razpoložljiva zaloga motornega navora (1.049 Nm). Posebej pa Američani ob tem omenjajo še eno 'zelo pomembno' lastnost (pospeševanje od 0 do 96 km/h) njihovih poltovornjakov, ker bodo takšna 'ekološka intervencijska vozila za hitro posredovanje' opravila zadano nalogo pospeševanja v približno štirih sekundah.

Kakšna pa je dejanska uporabna nosilnost tega navidezno uporabnega vozila? Odgovora na to vprašanje enostavno nisem sposoben najti, ker to očitno sploh ne zanima ne kupcev, ne proizvajalca vozila, bolj pomembna kot to je njegova vlečna sposobnost, ki se ob doplačilu lahko dvigne na skoraj 10 ton. Še bolj bizarni kot izbira rekordnega vozila pa so pogoji njegovega obratovanja na testni vožnji. Kot prvo so Američani poskrbeli za maksimalni možni zračni tlak v nameščenih pnevmatikah, ker so s tem zelo znižali kotalni upor pnevmatik. Poleg tega so odstranili rezervno pnevmatiko in brisalce vetrobranskega stekla in pokrili tovorni prostor s ponjavo. Voznik pa na tej rekordni vožnji ni smel uporabljati klimatske naprave in še nekaterih komfortno naravnanih odjemalcev električne energije. Poleg tega so rekordno vozilo opremili z največjim možnim paketom akumulatorjev (kapaciteta: 205 kWh).

Končni rezultat je impresiven, ker so s samo enim polnjenjem vgrajenih akumulatorjev prevozili 1.704 kilometrov, medtem ko bi po EPA normi s to 'pošastjo' lahko prevozili kvečjemu 790 kilometrov. Zadeva pa ni več impresivna ko izveste, da je znašala povprečna hitrost vozila na tej vožnji od 32 do 40 km/h, medtem ko znaša povprečna poraba električne energije 12,7 kWh/100 km (toliko vam bo ob normalni vožnji popil kakšen majhen električni avtomobil, recimo Volkswagnov e-up …).