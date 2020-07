Novi SUV model znamke Suzuki

Suzuki predstavlja novega ACROSSa, robustnega SUV-a, opremljenega z izpopolnjenim priključnim hibridnim sistemom in elektronskim štirikolesnim pogonom E-Four, ki prinaša brezkompromisno zmogljivost in učinkovitost s sposobnostjo in obliko popolnega sodobnega SUV-a. ACROSS je prvi model, ki ga dobavlja Toyota Motor Corporation v okviru poslovnega sporazuma med Toyoto in Suzukijem. Začetek prodaje v Evropi je postavljen na jesen 2020.

Zasnovan tako, da izstopa z robustno poligonalno karoserijo, ki združuje značilno žilavost SUV-a in sprednjo masko z veliko odprto rešetko.

Vrhunski učinek priključnega hibrida

Poganja ga zelo izpopolnjen priključni hibridni sistem, ki zagotavlja vrhunsko učinkovitost porabegoriva in nizke emisije CO₂s hitrim odzivom in gladkim pospeševanjem.

Zmogljiv in napreden 4x4

Opremljen z elektronskim sistemom 4x4 E-Four, ki zagotavlja zmogljivo in učinkovito delovanje 4x4 za samozavestno upravljanje in nadzor tudi na spolzkih površinah.

Izrazit SUV dizajn

Drzen dizajn ACROSSa vliva zaupanje iz vseh zornih kotov. Robustni poligonalni motivi po karoseriji tvorijo drzno obliko, ki jo še dodatno poudarijo značilne SUV obrobe blatnikov, velika odprta sprednja maska in odbijač z izrazitim srebrnim ščitnikom, ki pomaga izraziti vsestranske zmogljivosti avtomobila. Nadaljnje ključne lastnosti vključujejo izpopolnjene LED žaromete s sistemom samodejnega uravnavanja dolžine svetlobnega snopa (združuje kratke in dolge luči), LED dnevne luči ter vrhunska 19-palčna aluminijasta platišča s črnim sijajem ter izrazitim poliranim videzom.

Barve karoserije

ACROSS je na razpolago v šestih barvnih različicah – bela biserna, črna mineralna, srebrna kovinska, rdeča mineralna, siva kovinska in temno modra mineralna.

Oblikovna zasnova notranjosti

Notranjost novega ACROSSaje zasnovana tako, da vzbuja občutek udobja, razkošja in samozavesti v vožnji. Kakovostno, vrhunsko izdelano oblazinjenje in druge dele notranjostivozila odlično dopolnjujejo tudi mehko oblazinjena armaturna plošča in obloge vrat. Doživetveno izkustvo voznika in potnikov dodatno razvaja 9-palični zaslon na dotik, ki omogoča združevanje iOS pametnih naprav preko tehnologije Apple CarPlay ter Android naprav preko tehnologije Android Auto in MirrorLink.

Prostor za prtljago

Medtem ko je potniški del notranjosti zasnovan za prostorno udobje tako na sprednjih kot zadnjih sedežih, je brezkompromisnost obveljala tudi v primeru prtljažnega prostora. Velik 490-litrski*1prtljažnik zagotavlja obilo prostora za shranjevanje prtljage za najrazličnejše potrebe in namene. Za dodatno vsestranskost je desna stran prtljažnika opremljena z električno vtičnico in vtičnico za dodatno opremo. ACROSS je opremljen tudi s številnimi priročnimi odlagalnimi površinami, kot so voznikovi in sovoznikovi stranski predali, predal na sredini ter sredinska konzola s predalom in držalom za kozarce.*1Izračunano po metodi nemškega Združenja avtomobilske industrije (VDA).

Vrhunska učinkovitost priključnega hibrida

Priključni hibridni sistemPriključni hibridni sistem v novem ACROSSu zagotavlja hkrati ekonomičnost porabe goriva in tekoče, zvezno pospeševanje z emisijami CO2 zgolj 22 g/km*2. Ključni del tega priključnega hibridnega sistema je zmogljiv sprednji elektromotor, ki zagotavlja učinkovit navor pri nizkih hitrostih, v kombinaciji z močnim 2.5-litrskim motorjem za naglo pospeševanje pri višjih hitrostih. Elektromotor črpa svojo energijo iz visokozmogljivostne litij-ionske baterije, ki je nameščena v podvozju vozila, ter zagotavlja 134 kW največje moči in 270 Nm navora.

Z elektromotorjem je povezan tudi poseben motor A25A-FXS Dynamic Force, ki deluje kot polnilnik baterije in v primeru vožnje pri višjih hitrostih nudi elektromotorju dodatno moč, ko je to potrebno. Zasnovan je tako, da zagotavlja visoko zmogljivost kot tudi odlično in učinkovito porabo goriva, pri čemer je za motor značilen dolg hod in visoko kompresijsko razmerje ter neposredni (DI) in posredni vbrizg goriva (PFI), ki se prilagajata voznim razmeram ter tako omogočata višjo moč in večjo učinkovitost porabe goriva ob nižjih emisijah.

Priključni hibridni sistem je opremljen s štirimi načini delovanja: v privzetem načinu EV poganja vozilo izključno elektromotor, tudi v primeru popolnega pospeševanja. V samodejnem načinu EV/HV in načinu HV dodaja elektromotor svojo moč, ko je to potrebno, na primer ob naglem pospeševanju. V četrtem načinu polnjenja baterije pa sistem uporabi motor, da napolni baterijo in shrani električno energijo, ki bo nato na voljo načinu EV.*2Izračunano po standardu WLTP.

Napredne zmogljivosti pogona 4x4

Vrhunski elektronski štirikolesni pogon E-Four zagotavlja vozniku novega ACROSSaprvinske zmogljivosti pogona 4x4, a hkrati omogoča tudi izredno varčno porabo goriva. Sistem vključuje samostojni motor zadaj s 40 kW moči, ki sodeluje z motorjem spredaj in zagotavlja razmerje navora spredaj-zadaj v razponu od 100-00 do 20-80. Prednosti tega sistema nudijo večjo stabilnost vozila pri speljevanju na spolzkih površinah, kot je na primer sneg na cestišču, in bolj samozavestno upravljanje vozila pri zavijanju na različnih voznih podlagah.

Integrirano upravljanje štirikolesnega pogona (AIM)

Osrednji del štirikolesnega sistema E-Four je visoko sofisticirano integrirano upravljanje tega pogona (AIM), ki poleg same porazdelitve pogonske sile nadzoruje tudi moč motorja, usklajenost prestavljanja, električno podprto krmiljenje in zaviranje v skladuz voznimi razmerami.

Način za vožnjo po zahtevnih podlagah

Način za vožnjo po zahtevnih podlagah temelji na sistemu samodejnega nadzora diferenciala za omejevanje spodrsavanja koles, ki zagotavlja najboljši možni oprijem in nadzor vozila na spolzkih podlagah. Sistem deluje z zaviranjem koles, ki izgubijo oprijem s podlago, in razporeditvijo navora na kolesa, ki imajo oprijem. Sistem tudi prilagaja dodajanje ali odvzemanje moči motorju in vzorec prestavljanja, da ohrani varno premikanje vozila.

Napredne varnostne in tehnološke funkcije

Polno opremljen z najnovejšimi pametnimi varnostnimi funkcijami ponuja ACROSS zaupanje in brezskrbnost tako za voznika kot za potnike na vsakem potovanju. Nekatere ključne varnostne funkcije vključujejo funkcijeza pomoč pri vožnji, kot so sistem za samodejno zaviranje v sili z dvema senzorjema (PCS), sistem za preprečevanje zapuščanja voznega pasu (LTA) in aktivni tempomat za nadzor razdalje med vozili (DRCC), ki uporabljajo milimetrski radar in monokularno kamero.

Sistem za samodejno zaviranje v sili z dvema senzorjema (PCS)

Sistem pomaga preprečiti trke z drugimi vozili, pešci in kolesarji tako, da z milimetrskim radarjem in monokularno kamero spremlja cesto spredaj in uporabi pomoč pri zaviranju ali samodejno zaviranje po potrebi.

Sistem za preprečevanje zapuščanja voznega pasu (LTA)

Ko sistem prepozna verjetnost, da lahko pride do nenamernega zapuščanja voznega pasu na hitri cesti ali javni cesti s cestnimi označbami, sistem pomaga pri krmiljenju, da se vozilo zadrži v središču voznega pasu.

Sistem prepoznavanja prometnih znakov (RSA)

Sistem spremlja cesto za prometnimi znaki in jih prikazuje na večinformacijskem zaslonu, ko jih zazna.

Aktivni tempomatza nadzor razdalje med vozili (DRCC)

Aktivni tempomat deluje pri vseh hitrostih in samodejno vzdržuje zadostno varnostno razdaljo za vozilom pred seboj, vključno z zaustavitvijo vozila, ko se to pred njim zaustavi in po tem, ko se to ponovno premakne.

Sistem za nadzor mrtvega kota (BSM)

Sistem opozori voznika, ko se drugo vozilo približa ali se že nahaja v mrtvem kotu ob strani vozila.

Sistem za opozarjanje na prečni promet zadaj (RCTA)

Sistem nudi pomoč vozniku, da se izogne trkom pri vzvratni vožnji izparkirnih mest. Ko zazna vozilo, ki se približuje z leve ali desne strani, opozori voznika tako, da sproži zvočno opozorilo.To zagotavlja vozniku večjo varnost pri vzvratnem premikanju vozila iz nepreglednega parkirnega prostora.

eKlic (eCall)

Če je vozilo udeleženo v prometni nesreči, sistem opozori reševalne službe s sporočilom, ki vključuje natančno lokacijo vozila.

Samodejna parkirna zavora

Ko se vozilo ustavi, na primer na semaforju, električna parkirna zavora zadrži vozilo z vzdrževanjem zavornegatlaka, da tako prepreči premikanje vozila naprej ali nazaj, dokler voznik ne pritisne na stopalko za plin.