Novo poglavje v zgodovini znamke Singer

Ob omembi znamke Singer po navadi pomislimo na vizualno in tehnološko nadgrajene 'restomod' različice porscheja 911 iz serije 964 (1988-1994), ki so bile do sedaj vedno opremljene samo z atmosferskimi motorji. Sedaj je pred nami novi porsche 911 'Turbo Study', prvi prisilno polnjen avtomobil znamke Singer.

Z nastankom tega elegantnega in zelo zmogljivega kupeja iz kategorije pravih GT avtomobilov so se pri znamki Singer tokrat poklonili legendarnemu porscheju 911 turbo (930) iz serije 'G' (1973-1989), ki je med poznavalci znan tudi po ljudskem imenu 'Witwenmacher' (ustvarjalec vdov), predvsem zaradi brutalno (po želji uporabnika …) odmerjene implementacije razpoložljive pogonske moči in posledične nepreračunljivosti glede obnašanja zadka vozila ob izrazitem priganjanju skozi ovinke. Ker so pri znamki Singer že od vsega začetka (2009) specializirani samo za obnovo in izdelavo 'restomod' porschejev 911 iz serije 964, je tudi novi turbo porsche nastal na tehnološki platformi donatorskega avtomobila, izdelanega med letom 1988 in 1994.

Američani, ki jih pri delu usmerja Rob Dickinson (ustanovitelj in lastnik podjetja Singer), so tudi tokrat izvedli obširne predelave donatorskega vozila, ki so prinesle uporabo ogljikovih vlaken pri izdelavi karoserijskih sestavnih delov, vgradnjo modificiranega 3,8-litrskega biturbo pogonskega sklopa in preoblikovanje ter nadgradnjo potniške kabine. Vse skupaj so pospremili tudi z vgradnjo karbonsko keramičnih zavor in 6-stopenjskega ročnega menjalnika, ki je povezan samo z zadnjim kolesnim parom. Omenjajo pa tudi spremembe vzmetenja, ker novi turbo ne želi biti dirkalnik, temveč udoben in zmogljiv predstavnik GT avtomobilov. Posledično si je nam neznani lastnik avtomobila na fotografijah omislil tudi vgradnjo klimatske naprave in električno nastavljivih ter ogrevanih prednjih sedežev.

V primeru vgrajenega 3,8-litrskega bencinskega bokser motorja gre po vsej verjetnosti (nekateri viri ob tem omenjajo nadgrajen pogonski sklop iz kasnejšega porscheja turbo iz serije 993) za nekoliko zadušeno verzijo 4,0-litrskega bokser motorja, ki ga je ob sodelovanju z Norbertom Singerjem in podjetjem Williams Advanced Engineering že leta 2017 ustvaril legendarni Hans Mezger. Ta motor je lahko mobiliziral 506 KM (372 kW) pri 9000 vrtljajih v minuti. Motor iz avtomobila na fotografijah lahko mobilizira 'samo' 450 KM (331 kW), čeprav Američani ob tem poudarjajo, da je količina razpoložljive pogonske moči pač odvisna od potreb kupca takšnega avtomobila, ker bodo ostalim (do sedaj imajo že 70 potencialnih kupcev …) ponudili turbo porscheje s še več moči, istočasno si bodo kupci lahko omislili tudi 4x4 verzijo takšnega porscheja.

Po neuradnih informacijah je takšen 'restomod' porsche vreden približno milijon ameriških dolarjev, približno petkrat več kot odlično ohranjen original (911 turbo 3.0, 1974-1977), ki je trenutno vreden približno 200.000 evrov (stanje 1). Nekoliko cenejši je 911 turbo 3.3 (1978-1983), ker boste v današnjih časih za odlično ohranjen (stanje 1) primerek tega športnika odšteli približno 140.000 evrov.