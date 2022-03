Novost v ponudbi znamke Playmobil

Iz Nemčije prihaja novica o nadaljnji širitvi sodelovanja med znamkama Porsche in Playmobil, ker so pri znamki Playmobil pred kratkim predstavili novo pomanjšano različico enega izmed najbolj čislanih predstavnikov večno mladega porscheja 911.

Za odštetih 70 evrov (približno) boste prejeli pomanjšano različico (približno merilo: 1:16) legendarnega porscheja 911 carrera RS 2.7 T (dolžina: 4147 mm, širina: 1652 mm, višina: 1320 mm, medosna razdalja: 2272 mm, masa avtomobila: 1110 kg), ki je po mnenju številnih ljubiteljev in poznavalcev tega kultnega kupeja še vedno eden izmed najbolj čislanih in želenih predstavnikov modela 911, predvsem zaradi zmagovite kombinacije (manjša masa + več pogonske moči), ki mu točno 50 let po prvi predstavitvi še vedno zagotavlja odlične vozne lastnosti (največja hitrost: 240 km/h, pospeševanje (0-100 km/h): 6,3 sekunde, povprečna poraba (l/100 km): 15). Istočasno govorimo o serijski različici modela 911, ki ni parkirana na vsakem mestnem vogalu, ker je v roku enega leta (1972-1973) proizvodnje nastalo samo 1580 (1308 izdelanih 'civilnih' primerkov je okrašenih z modelno oznako T ('Touring')) tega posebnega porscheja (6 valjev, 2,7 litra, 210 KM (154 kW) pri 6300 vrt./min. ter 255 Nm motornega navora pri 5100 vrt./min.), posledično je lastnik takšnega avtomobila vedno deležen velikega odmerka individualnosti. Vse to pa se odraža tudi pri prodajnih cenah, ker boste v današnjem času za odlično ohranjen primerek različice carrera RS 2.7 T odšteli približno 600.000 evrov …

Kupci pomanjšanega originala (dolžina: 25 cm, širina: 11 cm, višina: 8 cm), ki poleg otrok nagovarja tudi zbiralce, bodo deležni kvalitetno in verno izražene reprodukcije originala, ob tem si bodo lahko ogledali tudi pomanjšan 6-valjni bokserski pogonski sklop v zadku. Za otroke pa bo veliko bolj interesantna možnost odstranitve strešne konstrukcije. Te opcije, ki otrokom omogoča enostavno namestitev dveh priloženih figuric (višina figurice: približno 7,5 cm) na prednja sedeža pomanjšanega porscheja, original v merilu 1:1 seveda ne premore. Med dodatno opremo dveh priloženih figuric pa najdemo prt in košaro za piknik, ena od figuric pa je lahko opremljena tudi s karto (zemljevid). Takšen miniaturni porsche je nemškim kupcem na voljo od 25. marca 2022.