Ponovno dvojno zmagoslavje

Iz Velike Britanije prihaja novica o ponovnem dvojnem zmagoslavju malega suzukija ignis na podelitvi nagrad revije What Car?, ker so mu britanski novinarji letos namenili dve novi prestižni lovoriki.

Letošnji izbor najboljših avtomobilov je nekoliko drugačen od prejšnjih izborov revije What Car?, ker so Britanci omejili število glavnih kategorij na 3 kategorije (skupni zmagovalci, 'Best buy' zmagovalci in posebne nagrade) in namesto tega uvedli številne podkategorije (skupno jih je več kot 80 …), posledično bolj obsežna in pestra je tudi letošnja ponudba 4-kolesnih zmagovalcev.

Posledično je simpatični in resnično 'city-friendly' ignis bogatejši za lovoriko 'best value overall small SUV' (športno-funkcionalno vozilo z najboljšim razmerjem med plačanim in dobljenim), istočasno je ignis 1.2 dualjet hybrid prejel tudi nagrado 'True MPG' v podkategoriji 'Best for motorway driving', ker v pogledu varčnosti ne blesti samo ob mestnih vožnjah, temveč tudi na avtocestah. Britanci pravijo, da bolj varčnega blago hibridnega avtomobila od ignisa sploh ne poznajo, ker je takšen ignis ob ravnanju z gorivom celo bolj varčen od večine hibridov in dizelsko gnanih avtomobilov. S to nagrado, ki priča o varčnosti tega avtomobila, so ignisa okitili že v letih 2019 in 2020.

O nagrajenem ignisu je Steve Huntingford (urednik revije What Car?) povedal naslednje: »Če iščete resnični mestni avtomobil z izredno nizkimi stroški vzdrževanja in amortizacije, ki vam ob tem lahko ponudi tudi nekoliko višji položaj sedenja med vožnjo, potem je suzuki ignis 1.2 dualjet hybrid 2WD za vas prva izbira. To je definitivno najbolj varčen avtomobil (povprečna poraba ob avtocestni vožnji: 3,78 litra na 100 prevoženih kilometrov, povprečna poraba ob mestni vožnji: 5,3 litra na 100 prevoženih kilometrov) v zgodovini testiranj revije What Car?, ki istočasno uteleša tudi dejansko družbeno odgovornost njegovega lastnika in kaže na njegovo skrb za okolje (tega številni družbeno neodgovorni kupci modnih 2,5- tonskih 'SUV parnikov' še niso sposobni doumeti) …«