Porsche, ki se izogiba dirkalnih stez

Med vozili, ki jih kupcem ponuja kalifornijska avkcijska hiša Collecting Cars, se je v minulih dneh pojavil tudi prototipni porsche 911, ki ga je pred približno tremi leti ustvaril Američan TJ Russell, nekdanji uslužbenec podjetja Singer, vendar ta posebni 'Baja-Porsche' tokrat še ni našel novega lastnika.

TJ Russell je leta 2019, ko je v njegovem podjetju RBF (Russell Built Fabrication) nastal posebni, striktno terensko orientirani porsche 911, dokončno realiziral idejo, ki mu jo pri znamki Singer ni uspelo realizirati, ker Rob Dickinson (lastnik podjetja Singer) pač ni bil navdušen nad njegovo idejo o pretvorbi klasičnega nemškega kupeja v poštenega športnega terenca. Veliko bolj so bili nad to idejo navdušeni številni obiskovalci sejma SEMA, kjer je TJ Russell leta 2019 prvič predstavil njegov 'SUV kupe' na osnovi serijskega odprtega (kabriolet) porscheja 911 (964) carrera 4 iz leta 1991.

Američani so se zadeve lotili zelo resno in ob zelo velikem finančnem vložku ustvarili unikatno terensko orientirano 'pošast', ki obuja spomin na legendarni reli porsche 959 'Paris Dakar' iz leta 1986, zelo podobna pa je tudi zaloga pogonske moči, ki je na voljo uporabniku unikatnega porscheja 911 Baja. Reli porsche 959 je lahko mobiliziral 294 kW (400 KM) pogonske moči, medtem ko lahko 911 Baja mobilizira 272 kW (370 KM) pogonske moči, predvsem po zaslugi podjetja Rothsport Racing, kjer so modificirali 3,6-litrski serijski pogonski sklop (184 kW/250 KM). Po novem ima ta zračno hlajeni 6-valjni bokserski bencinski motor 3,8-litra delovne prostornine, obdržali pa so pritaknjen serijski 5-stopenjski ročni menjalnik ter serijsko zasnovo 4x4 pogona.

Unikatni terensko orientirani porsche 911 se lahko pohvali z občutno ojačano karoserijo, širšim parom (+ 35 mm) kolotekov in tudi za približno 8 centimetrov podaljšano medosno razdaljo, poleg tega je tudi občutno lažji (masa avtomobila: 1270 kg) od serijskega donatorja platforme z maso v območju 1450 kg. Transformacija klasičnega kabrioleta v zmogljivo terensko vozilo je prinesla tudi namestitev trdne strehe (hard top) in vgradnjo zaščitne kletke. Zelo obsežno so se Američani lotili sprememb pri podvozju, kjer so vse serijske komponente zamenjali in vgradili terensko orientirano podvozje z vertikalnim hodom (spredaj 30 cm, zadaj 34 cm), ki se ga ne bi sramovalo nobeno pošteno terensko vozilo. Enako pa velja tudi za set nameščenih 30-palčnih terenskih pnevmatik na lahkih 'Baja' platiščih v dimenzijah 7J x 15R, ki jih je prispevala znamka Toyo (model Open Country A/T II).

Čeprav je notranjost potniške kabine izvedena v izrazito športni maniri, ki jo lahko uteleša samo minimalizem (odsotnost nepotrebne komfortne krame …), si bo kupec takšnega terensko športnega porscheja lahko omislil tudi vgradnjo klimatske naprave, ker Američani baje razmišljajo o izdelavi manjše serije, vendar do tega najbrž ne bo prišlo, ker se je zataknilo že pri prodaji primerka na fotografijah, ki ima trenutno prevoženih približno 8.400 kilometrov. Na avkciji, ki sem jo omenil na začetku, je sodelovalo približno 25 zainteresiranih kupcev, vendar so TJ Russellu ponudili premalo denarja (nek kupec bi plačal približno 200.000 evrov …), zato se zaenkrat ni želel ločiti od 'prvorojenca' …