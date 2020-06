Predstavljamo prenovljenega Ignisa

Šenčur, 30. junij 2020: Suzuki Ignis z novim videzom in prenovljenim pogonskim sklopom je že pri slovenskih trgovcih. Ignis je doživel prenovo – dobil je nov videz in pogonski sklop. Novi Ignis je obdržal ikonične značilnosti dizajna obstoječega modela, še bolj pa je okrepil svoj edinstven položaj kot edini ultra-kompaktni SUV na trgu. Predstavlja se nam z novo masko in odbijači, dodelanimi barvami v notranjosti in z izboljšanim blagim hibridnim sistemom.

Odkar je leta 2016 prišel na tržišče, je bil na izboru za svetovni mestni avto leta 2017 izbran kot eden izmed prvih treh finalistov, od takrat naprej pa še pridobiva priljubljenost. Novi Ignis še naprej ohranja ikoničen videz z odlično kombinacijo kompaktnosti in uporabnosti, njegov igriv in praktičen značaj pa ga naredi še bolj privlačnega.



Ikonična oblika SUV vozila

Značilne poteze pri zunanjem oblikovanju, ki vključujejo Suzukijevo značilno prednjo masko s petimi zračnimi režami ter sprednje in zadnje odbijače z zaščito v srebrni barvi, še bolj poudarjajo avtomobilov karakter SUV vozila in njegovo edinstvenost.



Futuristična urbana notranjost

Novi barvni poudarki v notranjosti - lazurna modra biserna in siva kovinska - ter drzno zasnovana armaturna plošča dopolnjujejo dovršeno urbano doživetje v notranjosti.



Napredek pri učinkoviti porabi goriva

Z novim K12D 1.2 DUALJET motorjem in blagim hibridnim sistemom (SHVS) z močno povečano kapaciteto 10 Ah litij-ionske baterije Ignis ponuja napredek pri učinkoviti porabi goriva. Sedaj na voljo tudi z brezstopenjskim samodejnim menjalnikom (CVT).



Posodobitve videza zunanjosti in notranjosti

V Ignisu je zakoreninjena Suzukijeva oblikovalska dediščina, ki vključuje zareze na C-stebričku, črna A- in B-stebrička, okrasni poudarek na blatniku in poudarjen pokrov motorja. Ignis uporablja preprost dizajn z znanimi in simpatičnimi značilnostmi, kot so: edinstveni žarometi, razširjene obrobe blatnikov v črni barvi in robusten izgled. Prenovljen model ohranja te ikonične poteze, a jim doda novo Suzukijevo prednjo masko s petimi zračnimi režami v stilu SUV modelov, ter sprednje in zadnje odbijače s poudarki v srebrni barvi v obliki trapezoida, s čimer še okrepi njegov SUV karakter in njegovo edinstvenost.

Notranjost Ignisa dopolnjuje značilen videz, ki ga ima zunanjost. Zasnovana je bila v futurističnem urbanem stilu s širokimi horizontalnimi linijami, ki prinašajo širino in občutek prostornosti. To dovršeno urbano doživetje je v prenovljenem modelu še okrepljeno z novimi topovsko sivimi ali modrimi poudarki, ki se ujemajo s sivimi ali modrimi šivi sedežev. Armaturna plošča, ki ima na novo zasnovano instrumentno ploščo, je bila nadgrajena s kontrastom črne in bele, kar jo naredi kompozicijsko preprosto, a pusti močan vtis.

Barve zunanjosti

Ignis je na voljo v desetih barvah in šestih dvobarvnih kombinacijah. Na voljo sta dve novi barvi: slonokoščena biserna in zlato rumena kovinska.

Napredek pri učinkoviti porabi goriva. Motor K12D 1.2 DUALJET

Novega Ignisa poganja izboljšan K12D 1.2 DUALJET motor, ki ima sistem dvojnega vbrizgavanja in ponuja tako močan odziv kot učinkovito porabo goriva. To pomembno ravnotežje je mogoče zaradi tehnologije, ki vključuje: elektronsko vodeno variabilno krmiljenje sistemov VVT (variable valve timing), variabilno pretočno oljno črpalko in elektronsko nadzorovane šobe za hlajenje batov.

Izboljšan SHVS blagi hibridni sistem

Izkoristek goriva je še boljši v kombinaciji s SHVS blagim hibridnim sistemom, ki ga poganja litij-ionska baterija s povečano kapaciteto s 3 Ah na 10 Ah. SHVS blag hibridni sistem pretvarja kinetično energijo, ki se ustvarja med zaviranjem, v električno energijo, ki polni litij-ionsko baterijo. Elektromotor jo uporablja kot pomoč motorju pri pospeševanju za bolj učinkovito porabo goriva.

Brezstopenjski samodejni menjalnik (CVT)

Brezstopenjski samodejni menjalnik (CVT) je zdaj na voljo v kombinaciji z najvišjo stopnjo opreme Elegance in dvokolesnim pogonom. CVT ponuja dobro pospeševanje pri nizkih hitrostih in izjemno učinkovito porabo goriva pri višjih potovalnih hitrostih.