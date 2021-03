SUZUKIJEV DOLGOLETNI DIREKTOR ODHAJA V POKOJ

Osamu Suzuki, ki je podjetje Suzuki vodil več kot 40 let, pri 91 letih odhaja v pokoj. Uradno se bo s položaja umaknil v juniju, v podjetju pa bo ostal aktiven kot svetovalec.

Osamu Suzuki, ki velja za najdlje dejavnega direktorja v avtomobilski industriji, se je rodil kot Osamu Macuda. Po poroki z vnukinjo ustanovitelja podjetja Suzuki je prevzel njen priimek in vodenje podjetja. Na različnih vodstvenih funkcijah v podjetju je deloval več kot 40 let. Med njegove najuspešnejše projekte sodita širitev podjetja Suzuki na indijski trg in vstop na japonski trg z miniaturnimi vozili.

Prihodnji projekti podjetja Suzuki bodo – v skladu z globalnimi trendi – usmerjeni v zmanjševanje izpustov in ogljično nevtralnost z velikimi vložki v tehnologijo elektrifikacije. Krmilo avtomobilskega podjetja bo prevzel njegov sin Toshihiro Suzuki, ki je sicer že nekaj let predsednik in izvršni direktor Suzukija.